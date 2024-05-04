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柯文哲偕妻花蓮災區送康乃馨 避談京華城等案爭議

2024/5/4 14:22（5/4 15:06 更新）
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台灣民眾黨主席柯文哲（中右）與妻子陳珮琪（中左）4日到花蓮關心震後重建狀況，並前往重慶市場發送康乃馨撫慰災民。中央社記者張祈攝 113年5月4日
台灣民眾黨主席柯文哲（中右）與妻子陳珮琪（中左）4日到花蓮關心震後重建狀況，並前往重慶市場發送康乃馨撫慰災民。中央社記者張祈攝 113年5月4日
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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天與妻子陳珮琪、黨籍立委林憶君，到花蓮關心震後重建狀況，上午到重慶市場送康乃馨撫慰災民，媒體追問京華城等爭議案，柯文哲並未回應。

柯文哲昨天下午抵達花蓮，今天走訪重慶市場發放康乃馨，中午到吉安鄉與紅單戶山海觀住戶會談，了解重建需求，下午至國立東華大學關心地震災情。

花蓮市最大公有零售市場「重慶市場」，因地震有牆面倒塌與地下水管破裂等災情，柯文哲上午到市場發送康乃馨，受到熱烈歡迎，民眾爭搶索取及合照。

近日民眾告發京華城改建案、北士科設定地上權案，台北地檢署日前表示，檢察官已分他字案，並指揮廉政署北調組偵辦，案由為貪污治罪條例，前台北市長柯文哲列被告。

今天媒體追問柯文哲，身陷京華城等爭議案的看法，柯文哲搖搖手，沒有回答。（編輯：郭諭儒）1130504

花蓮重慶市場因地震有牆面倒塌與地下水管破裂等災情，民眾黨主席柯文哲（右）4日上午與黨籍立委林憶君（右2）等人到市場發放康乃馨，民眾爭搶索取。中央社記者張祈攝 113年5月4日
花蓮重慶市場因地震有牆面倒塌與地下水管破裂等災情，民眾黨主席柯文哲（右）4日上午與黨籍立委林憶君（右2）等人到市場發放康乃馨，民眾爭搶索取。中央社記者張祈攝 113年5月4日
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