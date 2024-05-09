日本前參院議長山東昭子慶生會熱鬧 將出席520就職典禮

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本參議員、前參議院議長山東昭子今天出席親友為她舉辦的政治生涯50週年及82歲生日慶祝會。她很高興接獲副總統賴清德發出的賀電，並對中央社表示，很期待訪台出席520正副總統就職典禮。

山東昭子的親友今晚在東京一家大飯店為她舉辦政治生涯50週年及82歲生日慶祝會，現場冠蓋雲集，包括日本執政黨自民黨副總裁、也是前首相麻生太郎、數位大臣河野太郎、總務大臣松本剛明、復興大臣土屋品子等都前來祝賀並致詞。旅日球星王貞治上台致賀詞並帶領大家舉杯慶賀。

與山東交情深厚的留日台灣同鄉會名譽會長詹德薰特別率大約80名僑胞到場慶賀。駐日代表處副代表蔡明耀、駐橫濱辦事處處長張淑玲、駐日代表處顧問張瑞麟等駐日官員出席。

詹德薰對中央社表示，副總統賴清德特別發賀電由他轉達交給山東。這份「生日禮物」讓山東感到很高興。賀電寫道：「閣下積極促進臺日友好邦誼，深化民間交流合作，戮力宣勤，惠我良多，謹申誠摯謝悃與感佩。敬祝懿德延年，景福遐齡。」

山東接受中央社採訪時說：「台日的情誼是切也切不斷的，長期以來台日是親密的好友，希望今後也能好好珍惜這份友情。（台灣）新總統即將誕生，我也會和很多好友一起訪問台灣，出席總統就職典禮，現在很期待訪台。」

山東在日本德高望重，麻生百忙當中特地到場祝賀。他上台致詞時大讚山東50年來在選舉的世界過關斬將，實在令人佩服。麻生稱讚說，山東現在也是身手矯健，打高爾夫球時不需搭乘高爾夫球車代步也能繞全場，精神抖擻，過著充滿行動力的長壽生活。

麻生還指出，身為國會議員的任務就是不能讓國家的走向有偏差，山東得到許很多人所賜予的力量，至今大方向都走正確，甚至做到參議院議長，貢獻良多。期待在場的人士能再多給山東力量，讓山東能更有活力、更充滿行動力，為大家持續努力。

山東昭子是日本的政治家，曾是女星、聲優，目前是執政黨自民黨籍參議員，當選8屆，是自民黨「志公會」（麻生派）顧問。

她是台灣在日本國會的重要友人，2021年擔任參議院議長任內通過友台決議，支持台灣參與世界衛生組織（WHO），以實際行動表達對台灣的重視。（編輯：陳正健）1130509

日本前參院議長山東昭子慶生會熱鬧 將出席520慶典日本參議員、前參議院議長山東昭子（中）8日出席親友為她舉辦的政治生涯50週年及82歲慶生會。旅日球星王貞治（右2）上台致賀詞並率大家舉杯祝賀。中央社記者楊明珠東京攝 113年5月8日