陳永康支持陸海空懲罰法保留悔過 綠委：跨黨派合作

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（中央社記者吳書緯台北9日電）立法院外交及國防委員會今天初審陸海空軍懲罰法修正草案，過程中表決「悔過作為懲罰方式」條文時，國民黨立委陳永康支持行政院版本。會議主席王定宇說，這次修法展現立委跨越黨派的合作與理性，展現國會議員立法自主。

立法院外交及國防、司法及法制委員會8、9日舉行聯席會議審查「陸海空軍懲罰法修正草案」與「軍人權益事件處理法草案」，今天初審通過，但朝野對「陸海空軍懲罰法修正草案」有關剝奪軍人退除給與的相關條文未能取得共識，因此「陸海空軍懲罰法修正草案」部分條文保留送黨團協商。

會議過程中，由於國民黨立委徐巧芯提出的「陸海空軍懲罰法修正草案」版本，認為悔過有限制人身自由違憲之嫌，因此將士官、士兵懲罰種類的「悔過」刪除，與行政院所提修法版本不同，因參與審查立委未能達成共識，會議主席王定宇決定進行表決。

針對修正草案刪除「悔過作為懲罰方式」，表決結果僅徐巧芯贊成刪除，民進黨立委洪申翰、陳俊宇、羅美玲、林楚茵、陳冠廷5人均反對。

隨後表決行政院所提草案版本，將悔過作為懲罰方式，民進黨立委洪申翰、陳俊宇、羅美玲、林楚茵、陳冠廷、國民黨立委陳永康等6人均投贊成，國民黨立委馬文君、徐巧芯2人反對。

王定宇今天在臉書發文指出，完成審查兩套攸關國軍軍士官兵紀律管理、權益維護的法案，包括「軍人權益事件處理法草案」以及「陸海空軍懲罰法修正草案」，除部分保留外，審竣完成2法案近160條的條文。

王定宇表示，這不僅是本屆立法院的罕見佳績，更創下本屆立法院的許多第一；這是第一次展現了國會成員跨越黨派的合作與理性。在這次會議中，表決不是基於政黨立場，讓每位立委根據自身判斷進行投票，投票結果呈現的也是有不同黨派卻相同立場，或是相同黨派卻有不同的立場，展現國會議員立法自主。

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王定宇指出，這也是第一次所有立委在進行投票後，都表示尊重並接受投票結果，並願意回過頭說服自己黨團支持該決議，這在本屆高度摩擦的立法院實屬罕見，彰顯了基於國家利益的立法過程。

王定宇認為，這也是紮紮實實地展現立法院的「委員會中心主義」，每一條條文都經過細緻討論，並且讓國防部充分表達意見，以同時兼顧軍人權益的保障與合理的管教約束。這次的成果不僅是對國軍改革的支持，更是呈現立委縱使立場不同卻能為國家共事的態度。（編輯：謝佳珍）1130509