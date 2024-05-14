駐美代表俞大㵢：台灣有能力貢獻國際 需更多空間

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（中央社記者石秀娟華盛頓13日專電）駐美代表俞大㵢今天在研討會指出，中華民國已是主權獨立國家，不需再宣布獨立，台灣有能力貢獻國際社會，需有國際空間。與會學者指台灣應強化軍事力量，也有學者指美國已偏離其「一中政策」。

華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）印太計畫中心今天舉辦「確保台灣韌性的未來之路」研討會。俞大㵢出席發表談話，同時參與學者座談。

俞大㵢指出，面對中國有可能侵台，台灣除了強化防禦能力、不對稱作戰能力，也希望加入更多國際經濟整合，「有越多經濟整合，台灣就會越安全。」

他表示，台灣與美國剛完成21世紀貿易倡議協定第2階段的部分談判，也希望能加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），以及美國總統拜登（Joe Biden）推動的印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity）。

俞大㵢也指出，台灣已大幅提高防禦準備與防衛投資，今年度的國防預算佔國內生產毛額（GDP）的2.5%，自主研發飛彈、船艦、潛艇等多種武器，願意加入美國與盟友共同生產武器的國防供應鏈，同時建構社會韌性。

俞大㵢說，中國仍對台灣提出「一國兩制」方案。他問與會者：「你能相信嗎？」他也說，中國試圖將總統當選人賴清德貼標籤，說他支持台獨，但是賴清德已經說明，在國際關係與兩岸關係方面，會遵循總統蔡英文的路線。

他說，中華民國已是主權獨立的國家，因此不需再宣布獨立，而是會維持現狀，不會製造問題，但是希望國際社會認可台灣的現狀，即中華民國「並不附屬於中華人民共和國」，「我們需要有自己的國際空間」，對國際社會做出貢獻。

與會學者激辯如何維繫台灣安全。曾任美國國會美中經濟暨安全審查委員會主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）指出，美國應與歐洲盟友討論、準備好對中國制裁的經濟方案，讓中國了解，如果犯台將會有嚴重經濟後果。

智庫馬拉松倡議（The Marathon Initiative）共同創辦人、前美國國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）憂心台海情勢危急。他肯定台灣政府支持不對稱防衛策略，「這是很大進展」，但台灣國防預算的支出與防衛準備仍不足。

威爾遜中心季辛吉中美關係研究所主任戴博（Robert Daly）說，美國已偏離它的「一中政策」，過去若稱台灣是國家會引起驚訝，現在則是習以為常。

他說，美中關係已是新型態的冷戰，為避免戰爭發生，美國應恪守「一中政策」，包括美國應視台灣官員為「令人尊敬的夥伴」，而非「國家領導人」。

戴博的建議引起與會者激辯。美國前副國務卿尼格羅龐提（John Negroponte）指這樣的稱謂「非常不切合現實」，「他們是國家領導人。」

白嘉玲指出，這樣的建議似乎是要建立一個架構，只要中國對美國的中國政策有意見，美國就必須作出讓步，她對此感到憂心。（編輯：陳慧萍）1130514