中共對台軍演 朱立倫譴責破壞區域穩定行為

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）中共解放軍宣布對台軍演，國民黨主席朱立倫今天表示，嚴正呼籲對岸克制，共同珍惜兩岸和平成果；支持中華民國政府一切捍衛國家利益的作為，譴責一切破壞區域穩定和現狀的行為。

中共解放軍今天宣布，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力，23日上午7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。

朱立倫下午透過臉書表示，支持中華民國政府一切捍衛國家利益的作為，譴責一切破壞區域穩定和現狀的行為。

朱立倫說，要以最嚴正的態度，呼籲中國大陸政府克制，避免情勢升高，珍惜兩岸和平發展成果，共同維護區域現狀。要提醒對岸，台灣主流民意反對任何以武力改變現狀的企圖，軍事演習釋放的錯誤訊號，已對兩岸和平發展的前景造成傷害。

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朱立倫指出，面對這樣的情勢，希望新上任的總統賴清德和國安團隊，以最嚴謹與負責的態度，向民眾提出務實有效的應對方式。捍衛中華民國是國民黨堅定的立場，為了台灣的和平繁榮，大家必須團結在一起。

朱立倫也說，此刻國際社會都在看，他要再次強調，「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」。和平的兩岸符合世界所有國家的利益，國民黨作為負責任的在野黨，會繼續堅持「強化國防」、和各方「對話溝通」的「2D戰略」守護國家。（編輯：謝佳珍、林興盟）1130523