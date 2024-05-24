國會職權修法引抗爭 桃綠營議員將北上響應

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（中央社記者葉臻桃園24日電）國會職權修法釀立法院攻防戰，民間團體發起「我藐視國會」抗議行動，要求停止表決、實質審查。桃園市議會民進黨團今天召開記者會要求反黑箱、反擴權，多名議員也將北上響應抗議行動。

立法院會今天續審國會職權修正相關法案，有民眾及民間團體也發起「我藐視國會」全台串聯活動，除了台北立法院外，台中、彰化、嘉義、台南、高雄、台東等地也都有舉行。

民進黨桃園市議會黨團今天召開「反黑箱、反擴權、救民主」記者會，聲援民進黨立院黨團及自發性集會的公民。桃園市議員林志強說，國會擴權法案是一個凌駕行政權、輾壓司法權的黑箱立法；議員陳雅倫則說，藍白不應漠視民意，將違憲法案強渡關山。

議員魏筠表示，她去年5月開始發文向市府索取「市政顧問」名單，被以個資法為由拒絕，即便訴願成功，市府到現在還沒有提供資料，依照藍白的邏輯，市府官員是不是會因為不提供市政顧問名單，被處以藐視議會的罰則？

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議員黃瓊慧也說，10年前太陽花時他們把麥克風交給民眾黨團總召黃國昌，現在黃國昌又回到立法院站在人民的對立面；「我藐視國會」全台串聯活動桃園雖然沒有集合點，但桃園距離台北較近，她會前往台北響應。

除此之外，議員魏筠等人也預計會前往台北響應抗議活動，黃瓊慧說，大家都是自發性前往，為了照顧從桃園去的民眾，會在現場設置「桃園隊」集合點，提供礦泉水等物資。（編輯：張銘坤）1130524