卓榮泰6/3起分4批宴請綠委 凝聚共識備戰政策攻防

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（中央社記者溫貴香台北1日電）民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，行政院長卓榮泰將從3日起，分4梯次宴請民進黨立委，政策法案的討論有2重點，一是正向的民生議案與政策，如打詐四法，一定要全力推動累積政績能量，二是防禦性質的法案，要透過論述與議事攻防，全力防堵。

立法院會5月28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，行政院長卓榮泰也於5月31日順利完成施政報告。

關於行政院長卓榮泰將宴請綠委，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天下午受訪表示，卓榮泰將於3日起，分4梯次宴請民進黨籍立委，此為過去行政、立法的慣例，早就在安排，只是立法院先前都在進行表決大戰，因此敲定從3日起，分4批進行。

至於討論的議題面向，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，首先，新內閣有多位新任部會首長來自產業界，屬跨領域新手，需要讓閣員跟黨團立委多一些交流互動，交換彼此觀點與意見。

其次是政策發球權。吳思瑤說，520前屬於看守內閣期間，黨團面對兩大在野黨攻勢，只能採防禦優先，無法提出太多政策；520新內閣上任後，正式取得政策發球權，行政、立法必須密切溝通取得共識，才能端出福國利民的法案和政策。

吳思瑤指出，最後是推動議案的2重點，一是正向的民生法案與政策，如打詐四法，一定要全力推動，儘早完成，累積政績能量；二是防禦性質的法案，如親中、錢坑、違憲與亂政等4類法案，行政部門與立院黨團要找出有效防禦，透過各層面論述與議事攻防全力防堵。

吳思瑤說，卓榮泰身段柔軟，已2度拜訪立法院長韓國瑜，並親自拜會國民黨團、民眾黨團，盼以誠意溝通作為優先，只要是福國利民的法案，如打詐四法、人工生殖法等，未來會以議題作為合作標的，磨合出跟在野陣營互動的模式。

據了解，綠營的行政立法餐會日程，6月3日是教育及文化委員會、交通委員會，6日是財政委員會、經濟委員會，13日是內政委員會、外交及國防委員會，17日為司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會，餐會地點選在立院附近的台大校友會館。（編輯：林克倫）1130601