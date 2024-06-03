美智庫：中國決心顛覆和操縱台灣政治

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國前海軍部副次長、華府智庫「約克鎮研究所」創辦人兼所長克羅普希及資深研究員哈勒姆投書「華爾街日報」說，中國不太可能入侵台灣，但決心要顛覆和操縱台灣政治。

「約克鎮研究所」（Yorktown Institute）的克羅普希（Seth Cropsey）和哈勒姆（Harry Halem）在「對台灣的真正威脅」（The Real Threat to Taiwan）一文中表示，此一說法背後存在雙重假設，除非受到挑釁，否則中國不會入侵，而中國仍需建立自己的軍隊來發動攻擊。

大多數美國人忽略了操縱和顛覆在中國戰略中的核心地位。中國成功的關鍵不僅僅是軍事嚇阻和言論平衡，還涉及台灣的政治安全。

他們在文中寫道，中國突然發動攻擊的可能性不大。這對中國來說存在軍事風險，而台灣和美國很容易就能發現中方的準備行動。但北京若能凍結台灣的決策過程、擾亂其軍事準備並削弱國家能力，就能確保台灣依然處於弱勢且無盟友。

文中表示，中國干預選舉的手段眾所皆知。北京一直在尋求拉攏當地社會團體，包括台灣最大的佛教組織。中國贊助台灣前軍事和政府官員代表團對中國進行名義上的文化和經濟訪問，並為在中國營運業務的台灣企業提供好處。在政治上，中國共產黨和中國國家機器明顯表現出對中國國民黨的偏好，拒絕與民主進步黨正式接觸。

此外，中國還欲藉立法院之亂顛覆台灣政權。國民黨5月底強行通過新法，以民主透明的名義擴大立法機關權力。新法旨在透過賦予立院調查權來束縛行政部門，並迫使軍事官員和資深外交官在高額罰款和其他法律壓力威脅下，揭露敏感的國家機密。

這將使台灣成為一個不太可信的合作夥伴，因為任何大規模軍事或情報合作都有被曝光的風險。而國民黨提出的花東3大交通法案預算近2兆，金額龐大，恐迫使台灣大幅削減國防開支和接受通常來自中國的外部融資。

文中指出，雖然沒有直接證據顯示中共精心操縱台灣立院，但這類事件模式令人憂心。10多年來，北京一直向台灣施壓，並指控民進黨不合法。國民黨如今在中國於台灣週邊舉行大型軍演之際，制定了恐破壞台灣安全的新法。

克羅普希和哈勒姆說，中國的計畫很明確。它希望凍結台灣政治，使台灣成為美國、日本和其他區域大國不可靠的夥伴。隨著緊張局勢升溫，中國將製造危機，為逐步犯台提供正當理由，隨後展開類似俄羅斯首度入侵烏克蘭的「維和行動」。

兩人在文中表示，美國需要一個明確的應對計畫。華府應全力支持賴清德總統和民進黨，資助台灣行政機構和軍事計畫，以在危機發生前物色有能力、可靠的人選。美國也可透過抵制中國的影響和操縱，來擴大對台灣民間社會的資助。

華府毋須改變對一個中國政策的承諾。畢竟，美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）在1972年上海公報談判中的觀點是確保美國對未來突發事件保留外交彈性。中國應該被迫接受美國對台做出新承諾的挑戰。

克羅普希和哈勒姆說，沒有任何事物可以無限期阻止戰爭，但這些舉措能爭取時間。如果缺乏對政治戰爭的一致關注，台灣將持續處於弱勢。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1130603