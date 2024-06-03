台中石岡首間公托開幕 盧秀燕：江啟臣要一棒接一棒

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（中央社記者蘇木春台中3日電）台中石岡區首間公托今天開幕，市長盧秀燕與立法院副院長江啟臣等人皆出席，盧秀燕會中提到公托倍增成果，並指未來公托開辦江啟臣要接棒、「一棒接一棒」，在地方引發話題。

台中市政府今天表示，市府盤點餘裕公有空間，包括市場、活動中心、學校、社會住宅等，並整合各局處資源，編列預算整修及開辦托嬰中心；其中，石岡公托使用石岡旅客服務中心的餘裕空間，托嬰中心的進駐也可活絡館舍利用。

石岡萬安公托今天舉辦開幕活動，盧秀燕、江啟臣與當地民意代表等人皆出席。石岡公托採日間托育，收托36名0至2歲幼兒，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。

盧秀燕會中致詞時表示，她上任時公托偏少，全台中市只有5座公托，經過各方支持及共同努力，今天第44座公托開幕，目前已將近增為9倍，讓孩子能得到完整照顧，市府第一階段目標開辦公托至60處，未來將努力向下扎根，視需求持續辦理。

盧秀燕並指一旁江啟臣說，未來公托開辦「啟臣要接棒」、「一棒接一棒」，江啟臣則微笑以對，未直接回應。

盧秀燕與江啟臣近日常一同出席公開活動，媒體曾詢問盧秀燕下屆市長人選看法，但她未回應，這也是首次盧秀燕提出「接棒說」，在地方引發話題。（編輯：陳仁華）1130603