淡水河直通政經中樞 軍方部署多重兵力

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（中央社記者吳書緯、游凱翔台北12日電）中國籍男子9日駕船闖進淡水河，引發各界對於淡水河防的關注；為防範共軍藉由氣墊艇、登陸艇強行穿越淡水河口直攻政經中樞，國軍近年在漢光演習皆重點演練淡水河防，防備共軍長驅直入。

軍方人士曾指出，從淡水河口至關渡大橋僅8公里，距離總統府等政經中樞僅約22公里，若沒有堅守淡水河口這道防線，讓共軍長驅直入溯河上陸，直取台北政經中樞，後果不堪設想，近年漢光演習皆會在淡水河口與周邊進行演練。

事實上，淡水河口與鄰近的新北市八里海灘、台北港被視為戍守政經中樞「防衛鐵三角」，八里海灘適合進行正規登陸，而台北港若一旦被奪取，則會被作為共軍行政下卸的基地，因此當地歷年都是國軍各項演習的防衛重點。

例如2023年「漢光39號」軍演，國軍在八里海灘進行「聯合反登陸作戰操演」，海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車扮演搶灘登陸的「紅軍」，與陸軍、海軍陸戰隊的地面部隊「藍軍」爆發激戰，台北港也在同一天進行反擊作戰演練。

目前負責淡水河防的國軍主力部隊為陸軍關渡地區指揮部，也是近年國軍年度重要軍演「漢光演習」在演練淡水河口防禦時，必定會參與操演的單位；據了解，負責淡水河防的部隊更是24小時全天候的戰鬥性質部隊。

回顧2022年「漢光38號軍演」，國軍當年想定中共欲以野牛氣墊艇、登陸小艇等強行穿越淡水河口進入政經中樞，因此國軍由海軍出動快速布雷艇在鄰近海域先行布雷，並由海軍飛彈快艇戒護，此時陸軍五三工兵群則出動M3浮橋車協助關渡指揮部的部隊，以汽油桶、爆炸物等方式，在淡水河上設置數道阻絕鏈。

若仍無法阻絕共軍，炸毀關渡大橋也是軍方的想定，透過沉積橋體與淤積嚴重的淡水河，阻擋敵軍進入政軍中樞，並透過空軍戰機、陸航直升機與地面部隊的雲豹裝甲車、戰車等直射火力，摧毀來犯之敵。

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此外，為了模擬共軍已經自淡水河口直入，或是偽裝成一般民眾強行透過橋梁闖進台北市政經中樞，國軍曾於2023年「漢光39號」軍演，在萬板大橋旁的河濱公園，模擬進行萬板大橋阻絕與守備演練，並在萬華車站開設指揮所，驗證淡水河、新店溪所經之處約9座橋梁檢管程序，確保政經中樞安全。

演習是由駐守台北的憲兵202指揮部主導，藉沙包、圍柵布下重層工事，同時與台北市警察局萬華分局、民防合作，在河濱模擬在萬板大橋上臨檢通行車輛與民眾，但偽裝成一般民眾的敵方人員仍強行闖哨，意圖取道橋梁突入政經中樞，最後遭軍警合作制伏。（編輯：蘇志宗）1130612