中國男駕快艇闖淡水河 藍：綠只會抗中不知保台

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（中央社記者王承中台北11日電）中國籍男子9日駕駛快艇闖進淡水河漁人碼頭，國民黨發言人楊智伃今天表示，國家邊境竟如此輕易遭突破，全民安全如何保障，質疑民進黨政府只會口頭喊「抗中」，卻不知如何實際「保台」。

中國籍阮姓男子疑因在社交平台發布言論遭舉報，9日上午駕快艇直衝淡水河防地區，並向趕抵的海巡人員表示要投誠。阮男就逮，經海巡署詢問後移送檢方偵辦，以了解實際動機。

國民黨發言人楊智伃今天透過新聞稿表示，民進黨聲稱要抗中保台，大陸偷渡客卻能直接開船進入首都周邊重要河口，偷渡客竟是海軍艦艇艇長，如入無人之境，令人質疑民進黨難道只會口頭喊「抗中」，卻不知如何實際「保台」，國家邊境竟如此輕易遭突破，全民安全如何保障。

楊智伃指出，連續兩次的漢光演習都將淡水河防衛視為重要工作，現在卻出現這樣的問題，無疑是給海巡國防單位傳達很重要的警訊，快艇可以肆無忌憚地進入，未來敵軍如果化整為零，分頭迎擊，首都的安全，令人擔憂。

楊智伃提到，民進黨執政下，兩岸關係持續緊張，國際間皆將台海視為最危險的火藥庫之一，對於國家安全的保障，民進黨不應該等閒視之，更不能以為倚賴「抗中保台」等口號，就真能維護全民安全。

楊智伃強調，此事件凸顯台灣海防出現嚴重的漏洞，海軍跟海巡除了檢討之外，更應該提出具體的措施，維護國家安全，不能只靠政治人物的喊話。（編輯：張若瑤）1130611