綠委指不編預算就違憲 藍：民進黨廢考監打假球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北2日電）綠委指不編考試院、監察院預算就是違憲，國民黨今天表示，民進黨真想討論廢考監，應在不觸及憲法下先砍預算，不讓肥貓寄居監察院才是最務實的解方。如果綠營連此解方都不願意接受，只能證明民進黨只是打假球自嗨。

國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌提出廢監察院訴求，引發討論。國民黨主席朱立倫表示，考監兩院長期功能不彰，在不動憲法之下，不管是砍還是凍，都是方式。民進黨立委林俊憲指出，釋字632號提到「故確保監察院實質存續與正常運行，應屬所有憲法機關無可旁貸之職責」，不編預算就是違憲，國民黨從立委到黨主席就像「憲法文盲」。

國民黨發言人楊智伃今天透過新聞稿表示，請總統賴清德管好子弟兵，別拿著憲法自暴其短，「讀書讀一半」。請民進黨先檢討監察院這8年來的無所作為，別把考試院、監察院當作政治工具、酬庸疏洪道，浪費人民納稅錢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楊智伃指出，民進黨一邊提廢考試院，一邊又提名考試院正副院長、考試委員，打臉自己人。想討論廢監察院，卻又不先檢討監察院長陳菊毫無作為。過去監察院有其權責，彈劾、糾舉、糾正職責明確，然而民進黨把監察院當成政治工具，不僅8年來無實質作為，在這次國會改革中，更看見監察院只變成執政黨的「發稿機」。

楊智伃表示，若民進黨真的想討論廢考監，更應該按照朱立倫所提，在不觸及憲法下先砍預算，不讓民進黨肥貓寄居監察院尸位素餐，才是最務實的解方。若綠營連如此解方都不願意接受，只能證明民進黨只是打假球自嗨。（編輯：蘇志宗）1130602