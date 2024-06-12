潘孟安13日拜會韓國瑜 盼支持與同意考試院人事

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（中央社記者溫貴香台北12日電）總統府今天表示，總統府秘書長潘孟安將於明天率考試院院長、副院長及考試委員被提名人拜會立法院長韓國瑜，期盼立法院給予支持和同意，讓考試院業務可以持續精進提升，繼續培育優秀的文官人才，進而提升政府的效能與施政品質。

總統府晚間表示，潘孟安將於明天（13日）下午4時30分率考試院正副院長及考試委員被提名人拜會韓國瑜。總統府日前宣布總統賴清德提名現任考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長。

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另外7位考試委員被提名人，包含前新北市及前台北市副市長、現任國際水利環境學院副執行長鄧家基、國立政治大學公共行政學系專任教授黃東益、現任最高檢察署檢察官及代理司法官學院院長柯麗鈴、國立台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥、前銓敘部常務次長呂秋慧，以及現任考試委員王秀紅與伊萬．納威。

依據考試院組織法，考試院考試委員名額，定為7人至9人；考試院院長、副院長及考試委員任期4年；總統應於前項人員任滿3個月前提名；此外，依法考試委員具有同一黨籍者，不得超過委員總額1/2。（編輯：林興盟）1130612