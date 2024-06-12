本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

潘孟安13日拜會韓國瑜 盼支持與同意考試院人事

2024/6/12 18:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北12日電）總統府今天表示，總統府秘書長潘孟安將於明天率考試院院長、副院長及考試委員被提名人拜會立法院長韓國瑜，期盼立法院給予支持和同意，讓考試院業務可以持續精進提升，繼續培育優秀的文官人才，進而提升政府的效能與施政品質。

總統府晚間表示，潘孟安將於明天（13日）下午4時30分率考試院正副院長及考試委員被提名人拜會韓國瑜。總統府日前宣布總統賴清德提名現任考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外7位考試委員被提名人，包含前新北市及前台北市副市長、現任國際水利環境學院副執行長鄧家基、國立政治大學公共行政學系專任教授黃東益、現任最高檢察署檢察官及代理司法官學院院長柯麗鈴、國立台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥、前銓敘部常務次長呂秋慧，以及現任考試委員王秀紅與伊萬．納威。

依據考試院組織法，考試院考試委員名額，定為7人至9人；考試院院長、副院長及考試委員任期4年；總統應於前項人員任滿3個月前提名；此外，依法考試委員具有同一黨籍者，不得超過委員總額1/2。（編輯：林興盟）1130612

潘孟安
賴總統監誓 卓榮泰潘孟安吳釗燮宣誓就職國會肢體衝突綠委送醫 潘孟安譴責暴力不宜進行議事
韓國瑜
柯建銘籲在野黨冷靜看政院覆議案7理由綠將啟動覆議案宣講 吳思瑤：陸空軍齊發強化論述
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.33
更多編輯台推薦新聞：