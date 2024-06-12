柯建銘籲在野黨冷靜看政院覆議案7理由

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（中央社記者林敬殷台北12日電）行政院對國會職權修法所提覆議案，昨天送抵立法院。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，後續由立法院長韓國瑜召集朝野協商安排處理時程，他呼籲在野黨冷靜看看行政院提出覆議的7點理由，也希望覆議案能夠過關。

總統賴清德11日核可行政院6日提出的立法院職權行使法、中華民國刑法等修正案覆議理由書，行政院隨後依憲法移請立法院覆議，盼立法院再次審視法案，找出符合憲法與國家利益的最大共識。

柯建銘今天在立法院受訪表示，今天程序委員會會把覆議案排入14日院會報告事項，一切照程序走，外界不必猜疑或諜對諜，全部都是透明的，民進黨團希望覆議案成功，怎麼會杯葛。

柯建銘說，行政院長卓榮泰一定要到立法院，在全院委員會詢答，立委質詢依照政黨比例分配人數，這些都要朝野協商。覆議案最後在院會以無記名投票，立法院已處理過10多個覆議案，案例太多，有一定的程序，沒有什麼好爭辯。

柯建銘表示，覆議案的程序相對單純，都是用最快時間，沒有什麼好拖的。現在要請韓國瑜儘速召集朝野協商，看時程怎麼安排。

若覆議案未通過，柯建銘表示，等總統公告後，會提出釋憲，相關單位包括監察院都會提釋憲。

對於民眾黨團表示，與其各自動員群眾上街頭，不如舉辦3場電視辯論會。柯建銘說，當初一路沒收委員會討論、朝野協商，現在才說要辯論，是在轉移焦點。（編輯：謝佳珍）1130612