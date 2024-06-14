互不隸屬爭議 馬英九問賴總統是否認同一中原則

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）前總統馬英九今天說，總統賴清德就職演說提「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，最近接受美國時代雜誌專訪，刻意拉他背書，但他的論述很清楚，請問賴總統是否認同「一個中國」原則、是否認同中華民國憲法。

賴總統接受美國時代雜誌專訪時表示，有關中華民國和中華人民共和國互不隸屬論述，是根據事實陳述，包括蔡英文、馬英九兩位前總統都曾提過「互不隸屬」的立場。

馬英九今天下午透過臉書以「口出狂言，又設詞狡賴」為題表示，對於賴總統的談話，馬英九基金會執行長蕭旭岑已明確予以反駁，蕭旭岑說「馬前總統的用語是兩岸，不是兩國」，兩岸互不隸屬與兩國互不隸屬意義完全不同，不能劃上等號，混為一談。

馬英九表示，很訝異賴總統會用他的話「背書」。他的論述很清楚，根據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，中華民國包括台灣地區與大陸地區，兩岸（台灣與大陸）互不承認主權，互不否認治權，但是均堅持「一個中國」原則。「請問賴總統認同『一個中國』原則嗎，認同中華民國憲法嗎」。

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馬英九指出，賴總統就職演說的「新兩國論」，徹底違反中華民國憲法規定。因為根據中華民國憲法，所謂「兩個中國」、「一中一台」與「台灣獨立」，都是違憲，也都不利兩岸關係，損害兩岸人民權益。賴總統自認沒有挑釁意味，就是典型的「得了便宜還賣乖」。所有人都看得出來，賴總統事實上就是在講如假包換的「兩國論」，而賴總統既不認錯還要狡賴，讓人難以抱有希望。

馬英九說，台灣老百姓要的是和平與安穩，連陸委會的民調都顯示絕大部分台灣人希望兩岸繼續交流。但賴總統這種態度，一個少數執政，又與多數國會對抗，剛上任就口出狂言而又設詞狡賴的總統，未來兩岸關係怎麼走下去，願上蒼保佑中華民國。（編輯：謝佳珍、黃國倫）1130614