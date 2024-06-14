談在野黨修財劃法 卓榮泰：中央失去靈活應變能力

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（中央社記者林敬殷台北14日電）民進黨立委黃捷今天質詢行政院長卓榮泰，法院現在躺了這麼多錢坑法案，會對行政院造成什麼影響。卓榮泰說，以往中央對地方的補助、天災地變因應，以及長期或每年發生、單次發生的緊急事件等，中央政府將失去靈活運用的能力。

卓榮泰今天下午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

黃捷在質詢時表示，國民黨立委提案修財政收支劃分法，中央將少掉新台幣5777億元，加上2兆多的花東三法，會造成行政院什麼影響。

卓榮泰說，以往中央對地方的補助、天災地變因應，以及長期或每年發生、單次發生的緊急事件等，中央政府將失去靈活運用的能力。在5777億元之外的9000億元，包括統籌分配稅款、一般補助款及計畫性補助款，也是以補助給地方為優先，如果變成齊頭式、水平式的分配，中央政府在很多事情就沒有辦法在短時間內為地方做更多的努力。

黃捷要求行政院一定要堅守立場，過去有中央的補助，才能有大眾運輸、育兒津貼、租屋補助、社會住宅興建，中央的大水庫必須嚴格把關。

卓榮泰說，不希望將中央財政削弱的法案，同時出現在國會，變成一個立法來拘束中央，如果這樣形成的話， 對中央應變能力就喪失了，對於國家均衡發展將產生很大的困難。

黃捷也進一步指出，在野黨現在提案都是在毀壞財政紀律，例如昨天在委員會審查在野黨提出的反年改，原本年改省了2800億元，修法後就完全沒了，加上財劃法近6000億元、花東三法有2兆多元，及老人福利法65歲以上老人健保費由中央全額支付也要花費近400億元，中央財政馬上就垮掉，立法院躺了這麼多財政惡法，行政院有什麼因應。

卓榮泰表示，過去很多改革法案是為了國家永續發展跟生存，改回去就變成走回頭路，過去改革精神完全被破壞，國家財政回到改革前到困難，社會回到改革之前，這是大家不樂見。

卓榮泰說，行政院會逐一檢視法案中埋下對中央政府財政限制的法案，很多違反相關法律，會在立院委員會據理力爭、充分說明，希望大家能以中央地方充分合作角度來看國家財政，這樣才會比較健全。

此外，黃捷問到，國會擴權法案的起草人黃國昌說，立法院調查權99.9%人不會受到影響，「你同意嗎？」卓榮泰說，「我必須接住每一個人。

黃捷表示，在人權保障上不是用百分比來看待的，只要有一個人受到侵害就是侵害，作為人權國家最基本的保障，每一個人都要被接住。卓榮泰點頭並說，是的。（編輯：蘇龍麒）1130414