NCC人事同意權案 卓榮泰盼7月底前完成

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（中央社記者王揚宇、陳俊華台北14日電）立委今天質詢時，關注NCC人事同意權案，詢問行政院長卓榮泰相關看法。卓榮泰表示，應該在時間內完成人事同意，也希望朝野黨團能夠談一談，「我們也可以表示一下意見」。

國家通訊傳播委員會（NCC）有4位委員任期7月31日屆滿，行政院依法提名4位新任委員並於4月30日送抵立法院。若立法院未在7月31日前行使人事同意權，4位任期屆滿的NCC委員任期將續任至新任委員產生。

立法院今天繼續進行施政總質詢。國民黨立委邱鎮軍質詢時提到，這是前行政院長陳建仁時提名的名單，卓榮泰是否同意，如果覺得不好，是否要調整過再送進立法院。

卓榮泰說，名單已經在立法院，應該照它的時間，立法院可以在程序上對名單表示意見。

卓榮泰指出，NCC不只是單一任務，負責很多執照發給，如果讓它停頓下來對國家、對人民都非常不適當，「應該在時間內完成人事同意」。

國民黨立委廖先翔質詢時，提及先前有立委問卓榮泰，是否要為這份名單背書，還是要提出其他人選。

卓榮泰表示，名單在立法院中，如果立法院還會討論的話，程序會繼續走，如果不討論的話，應該可以有其他做法、想法，而剛剛有立委質詢時，他有回應說是不是跟朝野黨團能談一談，也希望朝野黨團能夠談一談，「我們也可以表示一下意見」。（編輯：黃國倫）1130614