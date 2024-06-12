NCC公告警廣2區域改用新頻率 可避免中國電波干擾

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（中央社記者蘇思云台北12日電）NCC今天表示，考量警廣服務具備公共利益，公告指定警廣桃竹苗地區使用FM94.9MHz、雲嘉南地區使用FM94.7MHz頻率，2區域從原本AM改為FM頻率，可以提升聲音品質，也可避免中國頻率干擾。

內政部警政署警察廣播電台是24小時現場播音的廣播電台，目前僅桃竹苗地區、雲嘉南地區是使用AM頻率，其他都已採用FM頻率。國家通訊傳播委員會（NCC）今天公告指定新的頻率後，將提供警廣新竹分台及台南分台使用，警廣未來台灣全區都使用FM頻率。

NCC表示，警廣具有即時宣導國內治安政策、道路交通路況、交通教育宣導、緊急救難資訊等公共服務功能。目前警廣新竹及台南分台仍使用AM頻率播送節目內容，但隨著民眾廣播收聽習慣改變，以及FM具備較佳的音訊傳送品質，通過後可以提升用路人收聽服務品質，並維護電波秩序，增進公共服務及頻譜使用效益。

NCC主秘黃文哲表示，經會商數位發展部，桃竹苗地區FM94.9MHz及雲嘉南地區FM94.7MHz都是空頻，與相鄰電台不致於產生鄰頻干擾，也可避免中國電波干擾。後續依行政程序公告，警廣須1個月內檢具設立申請書、營運計劃書等文件向NCC遞件審查，審查完畢後，2區域就改用FM頻率。

NCC官員指出，AM只有單聲道、FM可以立體聲，聽起來音質較好。中國海峽之聲的廣播也在FM94.9MHz，台灣過去相對應位置是空頻，因此西部部分地區會收到中國的溢波訊號，也就是聽到海峽之聲的節目。這次調整後，台灣也打出這個頻率的電波訊號，民眾因此會先聽到比較強的訊號內容，有望改善。（編輯：潘羿菁）1130612