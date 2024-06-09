端午節幽默秀諧音哏 總統笑稱：吃鹼粽冰無法減重

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（中央社記者葉素萍台北9日電）總統賴清德今天公布與立委吳沛憶、黃捷合體大啖鹼粽冰「端午特輯」影片，賴總統秀諧音哏笑說，吃「鹼粽」無法減重，不過，他很喜歡吃鹼粽，因為媽媽昔日每年都會在端午節做鹼粽，而且他們吃鹼粽習慣「沾砂糖」。

端午連假，賴總統今天先是透過官方LINE推出端午節「粽」合測驗，考驗大家南北粽差異、艾草的用途等，與支持者互動，並祝福民眾端午佳節愉快、闔家平安；賴清德官方Line中午公布與立委吳沛憶、黃捷合體大啖鹼粽冰的「端午特輯」影片。

影片中，吳沛憶說，因為賴總統愛吃甜，所以她找遍粽子裡面最甜的就是萬華「鹼粽冰」。賴清德打趣回應，「不要誤會，以為吃這個東西會減重」。

賴總統透露，他很喜歡吃鹼粽，因為媽媽昔日每年都會在端午節做鹼粽，不過，他們吃鹼粽是「沾砂糖」。

被問到喜歡北部粽還是南部粽，賴總統說，小時候吃北部粽、長大到台南就吃南部粽，所以「南部粽我也了解、北部粽的好我也知道」。

黃捷笑說「北部粽是3D油飯、南部粽是煮太爛的飯糰」，賴總統回應「接近了，北部粽真的有點像油飯沒錯」；吳沛憶接著說「總統認證北部粽是油飯」，黃捷搭腔「完蛋了完蛋了」賴總統則笑著自嘲「這會被罵」，但又忍不住補一句「北部粽就有點像油飯」。（編輯：林淑媛）1130609