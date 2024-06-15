慶祝國家海洋日 賴清德高雄主持雲林艦成軍

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（中央社記者張已廉、黃郁菁高雄15日電）慶祝國家海洋日，總統賴清德今天南下高雄港主持4000噸「雲林艦」成軍典禮，並登臨「雲林艦」，賴總統表示，將繼續發揚海洋國家優勢，完備海洋法治。

第5屆國家海洋日活動在高雄港16、17號碼頭（旅運中心旁）舉行，對於國艦國造4000噸級巡防艦「雲林艦」成軍，賴總統感謝中央、地方共同努力，繼續發揚發揮海洋國家、海洋城市優勢，讓台灣迎風起行，在通往世界的偉大航道上，走得更遠、更穩，也走得更精采。

賴總統指出，這幾年推動國艦國造，打造自己的船艦，強化台灣海域巡航能量，從2018到2027年之間，總共打造141艘新式海巡艦艇。「雲林艦」就是現役及建造中海巡艦最大型的4艦之一，提升海空搜救能力，擴大海域巡護範圍，並讓台灣在海上人道救援貢獻更多力量。

另外，海洋產業發展條例完成立法，海洋污染防治法已修正通過，海洋保育法也通過立法院初審程序，將持續努力讓海洋法治更加完備。

賴總統表示，人工智慧時代已經來臨，許多國際級科技達人來到台灣，而高雄市做足準備，亞洲灣區要變為「AIOT的園區」，一定可以帶給高雄未來繁榮發展力道，寄望高雄成為南台灣甚至整個台灣下個階段發展另外一座引擎力量，帶領南台灣前進，並促進台灣經濟發展，「要跟高雄市市民恭喜」。

政府推行「國艦國造」政策，編列新台幣426億餘元，支持海洋委員會執行「籌建海巡艦艇發展計畫」。「雲林艦」是海巡署繼嘉義艦、新竹艦後，第3艘4000噸級巡防艦，也是海巡噸位最大艦型，今年3月交船，將配置南部地區機動海巡隊。

「雲林艦」可承受10級強風，續航力1萬浬，配有3組射程120公尺高壓水砲，執行海上驅離任務。船艦上設有手術室、負壓隔離病房，專業醫療設備相當野戰醫院醫療艙間；可和內政部空勤總隊配合，提供直升機起降，利用直升機甲板進行傷患後送吊掛作業。（編輯：孫承武）1130615

總統賴清德（右3）15日南下高雄港主持「雲林艦」成軍典禮，授旗並頒發加菜金，賴總統表示，這幾年推動國艦國造，「雲林艦」就是現役及建造中海巡艦最大型的4艦之一，提升海空搜救能力，擴大海域巡護範圍，並讓台灣在海上人道救援能貢獻更多力量。中央社記者張已亷攝 113年6月15日