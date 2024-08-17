黑熊學院將辦「超慢跑」 霞海城隍廟前祈福擲筊

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（中央社記者吳書緯台北17日電）黑熊學院11月將辦「2024黑熊超慢跑」，路跑結合避難準備實作，今天在台北霞海城隍廟前舉行祈福擲筊，吸引許多民眾參與。黑熊學院執行長朱福銘表示，希望將民間防衛與民間信仰結合，透過正確觀念與行動來避免天災人禍。

黑熊學院將11月23日在新北市舉行「2024黑熊超慢跑」，結合3K與9K路跑挑戰與避難準備實作，台北霞海城隍廟參與協辦，今天在城隍廟前舉辦賽前活動「祈福擲筊」，邀請已報名路跑的民眾參與，若三次擲筊連續兩次聖杯，就能獲得「抗彈陶瓷御守」，活動也吸引許多路過民眾圍觀和詢問報名方式；黑熊學院表示，200位報名路跑的民眾參加今日祈福擲筊。

台北霞海城隍廟管理人陳文文表示，神明在每個人心中，透過活動守護眾人平安，並從中瞭解民防相關知識，促進民眾之間的和睦相處。

朱福銘指出，黑熊學院致力於民防活動，有許多參加者是屬於樂齡長輩，因此舉行「超慢跑」適合各年齡層都可以參加，超慢跑活動與一般的慢跑活動不同，會在路線設計民防措施以及避難概念在過程中。

朱福銘表示，與台北霞海城隍廟合作舉行這項活動，就是希望透過台灣民間信仰與黑熊學院致力的民間防衛結合，宣導正確觀念與行動來避免天災人禍。

參加今天祈福擲筊的李姓民眾告訴中央社記者，因為平時熱愛路跑活動，因此報名黑熊學院11月的「超慢跑」，雖然之前沒參加過黑熊學院的民防課程，但期待屆時能在路跑過程中能夠學習民防、避難的相關知識。（編輯：郭無患）1130817

2024黑熊超慢跑將於11月登場，主辦單位黑熊學院攜手台北霞海城隍廟於17日舉辦賽前擲筊祈福活動，為超慢跑宣傳造勢，吸引民眾參與留影。中央社記者裴禛攝 113年8月17日