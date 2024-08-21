莊瑞雄：台灣歡迎陸客來台 陳玉珍應促中國勿阻撓

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（中央社記者王揚宇台北21日電）國民黨立委陳玉珍、金門縣議會議長洪允典等人將赴北京，爭取開放陸客赴金門旅遊。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天受訪表示，政府歡迎陸客到台灣，且早就準備好，反倒是中國未放行，陳玉珍到北京時應該要把中共痛罵一頓。

陳玉珍表示，為爭取開放陸客赴金門旅遊，由金門縣議會議長洪允典擔任團長的訪問團今天下午將抵達北京訪問，預計明天拜會國台辦，向國台辦主任宋濤提出相關建言。

針對上述議題，莊瑞雄今天在立法院接受媒體聯訪指出，他相信台灣政府的作為，而且民眾都很清楚，「我們歡迎陸客到台灣」，雖然現在兩岸關係看起來嚴峻，可是人民的相互交流，其實沒有必要限制。

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莊瑞雄表示，台灣政府對於陸客到台灣自由行或團客要來，早就已準備好，反而是中國對民眾到台灣自由行或團客，沒有放行。陳玉珍要到北京去，這是好事，去的時候應該要把老共痛罵一頓，要中國不要阻撓。

莊瑞雄最後提到，台灣對於中國民眾到台灣自由行或團客要來，都表達歡迎，政府也準備好了，也期待中國政府可以釋出善意，不要要求台灣一定要做出什麼兩岸關係的安排後，才願意開放團客與自由行，這沒有必要。（編輯：翟思嘉）1130821