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民團質疑優化偏鄉醫療計畫 反對為波波牙醫開後門

2024/8/22 13:12（8/22 13:17 更新）
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（中央社記者王揚宇台北22日電）時代力量黨主席王婉諭與牙醫團體今天質疑，「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」中的充實在地牙醫醫療量能，恐為國外牙醫學歷「波波牙醫」回台實習開後門，還可能衝擊本土學生的受教權。

王婉諭與本土小牙醫聯盟今天在立法院召開「衛福部砸24億放波波牙醫來台，恐害醫師總統賴清德跳票」記者會，高喊「反對假偏鄉計畫，大開波波後門」等口號，並提出上述質疑。

針對「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」，與會牙醫團體認為，計畫中的牙科部分耗資新台幣24億元，卻未投入偏鄉，且不開放一般牙醫師申請，反而開放尚未實習、無執照的國外學歷牙醫畢業生（波波牙醫），這是否為波波牙醫量身打造的「假偏鄉真後門」計畫。

王婉諭表示，該計畫可能使大量國外學歷牙醫學生得以快速通關進入實習，變相逸脫政府原有的管控，還可能進一步衝擊本土學生的受教權。改善偏鄉醫療是必要的，但如果未能解決問題，反而引發更大爭議，也將對醫療資源分配造成不良的影響。

台灣基層牙醫師協會理事長黃映綺質疑，此計畫漏洞百出，將製造大量的無照實習醫師在診所看診，而公共政策網路參與平台上的「反假偏鄉計劃」連署，不到2週就破5000人成案，衛生福利部面對基層反彈聲浪卻拒絕溝通，協會要求計畫應排除無執照的學生，只開放有執照的牙醫申請。（編輯：張若瑤）1130822

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