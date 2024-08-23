衛福部：偏鄉計畫牙醫師分發前須有合法證書

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）有民團質疑，「優化偏鄉醫療精進計畫第2期」恐為「波波牙醫」回台實習開後門。衛福部口腔司今天說，參與計畫牙醫師在分發前須領有合法證書且完成指定訓練，盼解偏鄉燃眉急。

衛生福利部口腔健康司推動「優化偏鄉醫療精進計畫第2期（113-116年度）」，盼充實偏鄉牙醫的醫療量能，但時代力量黨主席王婉諭與牙醫團體昨天質疑，恐為國外牙醫學歷「波波牙醫」回台實習開後門，還可能衝擊本土學生的受教權。

口腔司今天透過新聞稿說明，這項計畫在民國114到116年的經費約新台幣24億元，包括獎勵資深牙醫師下鄉全職服務、充實偏鄉牙醫醫療設備、偏鄉外展服務費用等，其中還有部分用於訓練牙醫師，完訓後將至偏鄉提供一定年限服務。

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口腔司強調，計畫經費大部分皆直接用於偏鄉，非如部分團體所稱將資源提供特定團體，對於國內外牙醫學歷，應考牙醫師考試及執業，均有相關法令規定，參與計畫的牙醫師在分發服務前，須依法領有牙醫師證書且完成指定訓練，絕非指派無照牙醫師下鄉服務。

口腔司說明，全國尚有157個牙醫醫療資源不足地區，其中55個鄉鎮區無牙醫師執業，加上偏鄉民眾口腔健康明顯較都會地區差，執行細節規劃中，已徵詢實際執行偏鄉醫療牙醫師意見，將秉持「病患優先，權益保障」原則，持續溝通，審慎評估。（編輯：李亨山）1130823