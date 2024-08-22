板橋疑餵藥案 民進黨團籲市府檢討並完善機制

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（中央社記者高華謙新北22日電）監察院就板橋某幼兒園疑似餵藥案糾正新北市府。民進黨新北市議會黨團今天說，新北市府應以此為借鏡，建立幼兒完善托藥用藥安全機制、醫學檢驗方式與重大兒虐公開處理模式。

新北市板橋區某幼兒園家長去年質疑孩子遭餵藥。監察院今天說，針對新北市政府就某幼兒園幼兒遭不當對待的行政查處過程未盡確實、餵食不明藥物的檢驗結果說明、就學安置涉有多項違失，引發大眾恐慌並折損家長對新北市政府處理信心，糾正新北市政府。

民進黨新北市議會黨團總召張維倩表示，去年此案引起家長與社會恐慌，監察院調查報告還給盡職新北市議員公道，也給家長追尋真相勇氣，針對中央部會不足之處也給予精進指教。呼籲新北市應以此為借鏡，建立幼兒完善托藥用藥安全機制、醫學檢驗方式、重大兒虐公開處理模式。

副召張錦豪說，2023年他曾揭露新北市長侯友宜任內28件幼童傷害案，市府官員卻沒人被懲處或負責。如今板橋餵藥案因新北市府未能及時保全關鍵證據，導致證據缺失，案件草草結案，讓他不禁質疑誰要來負責保護幼童。

幹事長廖宜琨表示，面對監察院舉證歷歷，就新北市府相關行政程序應作為不作為、或配套不足，呼籲新北市府應針對糾正內容盡速說明，也要提出事件程序改善作為或訂定標準程序，避免類似案件再發生。

書記長陳乃瑜呼籲，侯友宜與新北市府應虛心檢討，為幼兒提供安全、可信賴教育環境，市府也不應再轉移焦點，應勇於面對問題，展現應有責任感與誠意。

國民黨新北市議員江怡臻則說，監察院糾正新北市府好幾項缺失，看了心情很複雜。新北地檢署去年扛下壓力，偵結不起訴，但幼兒園和幼保員至今沒有得到任何道歉，新北卻迎來監察院大張旗鼓開記者會，說查得徹底，更多人的感想恐怕是「台南事多不調查，監院專找新北碴」。（編輯：方沛清）1130822