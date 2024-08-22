板橋幼兒園疑餵藥案遭監院糾正 新北：尊重但表遺憾

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）監察院針對板橋某幼兒園疑餵藥案，糾正新北市府。新北教育局今天下午表示，科學驗證及司法單位毛髮檢驗，皆未檢出藥物。對監察院提糾正予以尊重，但深表遺憾。

監察院今天發布「幼兒園疑似餵藥及不當對待幼兒事件」調查結果，新北市政府教育局下午回應表示，經司法機關綜合相關事證及科學驗證，全園32名採檢幼童，質譜儀及毛髮檢驗全數都未檢出不明藥物。

教育局說，據報後，與檢調同步進行司法及行政查察，並配合檢調查扣監視錄影完整畫面，啟動司法早期介入機制，也多次函請檢調提供監視錄影畫面等證據。

但依偵查不公開原則，教育局說，無法取得監視錄影畫面。不過，仍綜合家長及教保服務人員陳述，進行行政查察與認定。

教育局表示，去年5月22日接獲家長檢驗需求後，提供衛福部公告的檢驗資訊，也協調榮民總醫院毒物科檢驗。也配合司法偵辦進度，尊重家長意願，協調醫院到園檢驗。

教育局說，本案發生前，台灣都未建立針對血液中苯巴比妥的專業質譜檢驗，故協調榮總建立相關檢驗，至6月15日才研發出血液中苯巴比妥質譜儀分析方法。

教育局新聞稿表示，本案幼童都由合格專業醫檢單位檢驗，由醫師對外說明，讓大眾理解檢驗數值意義，也安排小兒專科醫師及心理師，提供家長個別諮詢與協助。媒合土城醫院等8家醫院，專案提供免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢。

教育局說，跨局處協力處理本案，保全證據，橫向聯繫；也啟動一對一專人專線、專案服務模式，關懷幼生與家長的醫藥與法律需求。

教育局說，於眾多社會輿情下，維護幼生及家長個人隱私與權益，力求確保對外提供正確資訊。針對監察院提出糾正，新北市府表示尊重，但深感遺憾。（編輯：李錫璋）1130822