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板橋幼兒園疑餵藥案 監察院糾正新北市政府

2024/8/21 15:15（8/21 15:24 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳俊華台北21日電）新北市板橋去年發生某幼兒園家長質疑孩子遭餵藥案，監察委員調查後提出調查報告，指新北市政府在行政調查與檢驗處理有多項違失，監察院通過糾正。明天下午監委將舉行記者會詳細說明。

板橋某幼兒園家長提告，指幼兒園的園長及教保員在去年2月至6月間對13名幼童體罰及不當管教，又將含有管制藥物「苯二氮平類藥物」及含有第4級毒品成分「巴比妥類藥物」放入彩色藥劑或杯子內，餵給37名幼童。

新北地檢署據調查局鑑驗結果及事證，園長、教保員確實依照家長委託餵藥單餵藥，去年7月不起訴彭姓園長等9名教保員。部分家長聲請再議，高檢署認為一審偵查有調查不完備之處，將全案發回新北地檢署續查。

監察院今天發出採訪通知指出，針對「新北市幼兒園疑似餵藥及不當對待幼兒事件」提出調查報告，新北市政府行政調查與檢驗處理多項違失，遭監察院糾正。監委葉大華、蔡崇義、林郁容明天下午1時30分將舉行記者會說明。（編輯：蘇志宗）1130821

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