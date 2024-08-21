板橋幼兒園疑餵藥案監院糾正 新北：尊重調查

（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市板橋去年發生幼兒園家長質疑孩子遭餵藥案，監察院通過糾正。市府教育局今天表示，尊重監察院調查，不清楚詳細內容，待明天（22日）監察院公布報告後，再做說明回應。

板橋某幼兒園家長去年提告，指幼兒園園長及教保員，去年2月至6月間對13名幼童體罰及不當管教，又將含有管制藥物「

苯二氮平

苯二氮平小百科 苯二氮平類（Benzodiazepines）屬中樞神經抑制劑，是目前最常用的安眠鎮靜藥物，可分為短效、中效及長效製劑；臨床上常用於安眠、鎮靜、抗焦慮及治療癲癇等用途。 分級：第三至四級管制藥品、第三至四級毒品

危害性：該類藥品長期使用會產生耐受性、依賴性，出現嗜睡、步履不穩、注意力不集中、記憶力和判斷力減退等症狀；突然停藥可能產生戒斷症狀，包括初期的表徵類似焦慮症狀。使用過量患者，大都呈現肌肉過度鬆弛及深度睡眠狀態，較少造成死亡；若與酒精或其它中樞神經抑制劑併用，危險性大為提高。 資料來源：衛福部食藥署 看更多 關閉

類藥物」及含有第4級毒品成分「

巴比妥

巴比妥小百科 巴比妥酸鹽類（Barbiturates）屬中樞神經抑制劑，臨床上用於治療失眠、鎮靜、誘導麻醉及癲癇等。巴比妥酸鹽安眠鎮靜劑是早期開發用於治療焦慮、失眠的安眠鎮靜劑，因安全性較低，易產生生理依賴性，臨床上已較少使用。 常被濫用為Secobarbital（Seconal），因其藥品膠囊外觀為紅色，故俗稱紅中；Amobarbital（Amytal）因其藥品膠囊為青色，所以俗稱為青發。 分級：第三級管制藥品與第三級毒品

危害性：這類藥物會抑制中樞神經，造成意識障礙，偶爾有欣快感。長期使用會產生耐受性、依賴性及出現嗜睡、步履不穩、注意力不集中、記憶力和判斷力減退等症狀。服用過量會造成嗜睡、意識不清、昏迷、眼球顫動、運動失調、低血壓、呼吸抑制等嚴重症狀，甚至致死。

苯巴比妥為常見的巴比妥類藥物。 資料來源：衛福部食藥署 看更多 關閉

類藥物」，放入彩色藥劑或杯子內，餵給37名幼童。