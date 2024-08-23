施明德新書發表會 陳菊王金平郝龍斌齊聚

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（中央社記者范正祥台北23日電）時報出版「我只帶來信心：施明德語錄」，今天在立法院舉辦新書發表會，紀念已故的前民進黨主席施明德。包括監察院長陳菊、前立法院長王金平、前國民黨副主席郝龍斌在內藍綠要角出席，分享與施明德的回憶，推崇這位台灣良心、生命勇者一生對台灣民主及人權的貢獻。

施明德是台灣從黨外運動到民主化歷程中，具指標性人物，無畏威權統治下與之對抗，一生坐牢時間超過1/4個世紀。

「我只帶來信心：施明德語錄」一書集結施明德書籍、演講、發表、公開講話、致詞等，經典語錄206則。多位親朋故舊今天出席這場新書發表會，談及與施明德的回憶，場面溫馨。

陳菊說，很感動今天現場有多位不同政黨的人能夠共聚在一起，共同推薦「我只帶來信心：施明德語錄」這本書，這是最近很少看到的畫面，這也是因爲施明德一直追求台灣社會的和解、包容及彼此的了解，致力公平、正義的社會。

談及對施明德的回憶，陳菊特別提及，美麗島雜誌當時的主張就是要求總統直接民選、開放黨禁與報禁等等，很可惜在1979年12月10日世界人權日時當天演變成為暴動事件。在戒嚴的年代，她跟施明德在軍事法庭都是在「懲治叛亂條例」之下的唯一死刑接受審判，當時看到施明德在法庭站在她的前面，那個過程和情況，現在想來仍歷歷在目。

王金平說，他和施明德在立法院曾是多年同事，中間令人回憶的事情很多，譬如進行所謂朝野和諧喝咖啡，場所就在立法院。

他指出，施明德以有限的資源和條件，追求無限的目標和理想，致力民主運動，曾提出許多前瞻性的見解，猶如台灣歷史上的先知。

王金平表示，「我只帶來信心：施明德語錄」這本書，為大家生長的時代留下刻骨銘心的見證，也是台灣民主過程的偉大見證。

郝龍斌說，施明德是台灣良心，也是心目中的生命勇者；施明德對人充滿友善和包容，真正做到寬恕和愛。

此外，包括外交部長林佳龍、媒體人陳文茜、前台大校長管中閔等人今天也與會。林佳龍表示，施明德是大時代的人物，要解釋台灣這個時代的歷史，如果缺少了施明德，就會不完整，他是一位開創者。（編輯：蘇龍麒）1130823