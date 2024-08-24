傳陳佩琪看1.2億豪宅 柯文哲：買得起但不願當屋奴

（中央社記者郭建伸台北24日電）外傳民眾黨主席柯文哲太太陳佩琪看價值1.2億元豪宅，柯文哲今天表示，他與太太都是醫學院畢業也工作30幾年，買1億元的房子不困難，也不必裝窮；但他不願意買，因為把一生積蓄換來當屋奴划不來。

柯文哲今天出席第3屆「眾智成城」碩博士論文獎助計畫，並於會前接受媒體訪問。

對於近日遭爆看豪宅爭議，柯文哲表示，她跟太太陳佩琪都是台大醫學院畢業，工作30幾年，要買個新台幣1億元的房子對他們來講不是很困難的事，「坦白講不用裝窮，本來就買得起。」

柯文哲表示，目前他的住所若出售，應該可賣得6000多萬元，且杭州南路還有舊公寓，若再加上新竹的農地，湊一湊應該是夠；雖然陳佩琪有去看房，但他不太願意買，「何必把一生資產全部灌在一棟房子呢？」把一生的錢卡在房子變成屋奴實在划不來，寧可持有現金以後還比較好用。

柯文哲表示，看房子只是陳佩琪心裡在想，他沒有同意，「你（陳佩琪）買得起我也住不起」，況且台灣人口明明減少，房子越蓋越多，按照供需理論，房價應該要掉，這現象太奇怪。

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柯文哲也說，他一定會處理新竹的農地，但因為土地沒有分割，只要出價就得獲得其他地主同意，因此過程「不會像賴皮寮那樣拖著。」

談及外界質疑京華城容積率一案，柯文哲表示，他完全沒牽涉這案子。柯文哲說，最近他在思考，花了20、30年推翻國民黨的黨國體制，卻換來新的黨國體制，媒體跟司法都變成政治工具，這是台灣社會的悲哀，民進黨怎麼會對得起台灣人民。（編輯：張均懋）1130824