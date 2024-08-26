賴總統接見英國駐台代表 盼挺台加入CPTPP
（中央社記者葉素萍台北26日電）總統賴清德今天接見英國在台辦事處代表鄧元翰，期盼英國在今年底正式完成跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）入會程序後，能以具體行動支持台灣加入CPTPP，讓台灣和英國加強合作，一起促進全球的繁榮發展。
總統府發布新聞稿表示，賴總統上午接見英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis），感謝鄧元翰過去4年深化台英關係的努力與貢獻，及英國政府與國會對台灣展現跨黨派的高度支持。
台英提升貿易夥伴關係協議
協議全名
Enhanced Trade Partnership（ETP）Arrangement
簽署人
我國駐英代表謝武樵與英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）
第一階段談判議題
數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排
第二階段談判可能議題
貿易便捷化、反貪腐
協議特色
1. 英國宣布與印度、泰國及台灣展開ETP諮商工作，台英ETP是首個完成簽署協議
2. 台灣首次與歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎
3. 英國將成為CPTPP會員國，此協議有助於台灣加入CPTPP
資料來源：行政院經貿談判辦公室
CPTPP 小百科
- 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。
- 內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。
- 成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。英國已獲准加入。
- 緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效。
資料來源：經濟部國際貿易局
G7小百科
- 原為8大工業國參與，成員包括法國、美國、加拿大、英國、德國、義大利、日本及俄羅斯，但自2014年起，俄羅斯因占領克里米亞被排除在外
- 創始於1973年的5大工業國組織，包括美國、日本、西德（現德國）、法國、英國
- 義大利於1975年加入成為6大工業國組織
- 加拿大於1976年加入，成為7大工業國組織，每年召開峰會商討國際社會面臨之主要政治和經濟問題
- 俄羅斯於1991年起參與G7峰會的部分會議，1997年至2014年曾被接納成為第8個成員國
對華政策跨國議會聯盟（IPAC，Inter-Parliamentary Alliance on China）
- 多國國會議員為因應中國變局於2020年6月4日成立
- 包括美、歐、英、日、澳等多國超過百位國會議員加入
- 關注中國重要相關議題，如中共與解放軍動態、維族、西藏、香港與台海等
隨後，鄧元翰致詞說，儘管英國與台灣都迎來新的領導團隊，但彼此的共同利益依然一致。英國認為歐洲-大西洋及印太地區的繁榮穩定密不可分，新任首相施凱爾及外交大臣拉米（David Lammy）也重申英國致力維持自由開放印太地區的承諾。
鄧元翰說，台灣在國際局勢中扮演至關重要的角色，無論彼此在地理上相距多遠，任何與台灣相關的發展都會影響英國及全世界。英國長期對台政策沒有改變，明確支持台海和平穩定，並反對單方面改變現狀的企圖。
鄧元翰表示，基於雙方既有的健全基礎，在賴總統未來的總統任期，雙方將針對各項議題持續討論發展，有關CPTPP，英國也樂意與台灣分享加入的過程與經驗，繼續推動雙方關係向前發展。（編輯：蘇志宗）1130826
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