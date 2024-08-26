賴總統接見英國駐台代表 盼挺台加入CPTPP

（中央社記者葉素萍台北26日電）總統賴清德今天接見英國在台辦事處代表鄧元翰，期盼英國在今年底正式完成跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）入會程序後，能以具體行動支持台灣加入CPTPP，讓台灣和英國加強合作，一起促進全球的繁榮發展。

總統府發布新聞稿表示，賴總統上午接見英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis），感謝鄧元翰過去4年深化台英關係的努力與貢獻，及英國政府與國會對台灣展現跨黨派的高度支持。

），這是台灣首次與歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎，也為台英關係的發展創下高峰，建立嶄新的交流模式。

1. 英國宣布與印度、泰國及台灣展開ETP諮商工作，台英ETP是首個完成簽署協議

簽署人 我國駐英代表謝武樵與英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）

入會程序後，能以具體行動支持台灣加入CPTPP，讓台灣和英國加強合作，一起促進全球的繁榮發展。

他感謝鄧元翰的努力，也期盼英國在今年底正式完成

賴總統也恭喜英國在上個月順利完成國會大選，台灣非常期待英國在首相施凱爾（Keir Starmer）的領導下，台英關係能持續深化。近年來，英國政府與國會對台灣展現跨黨派的高度支持，除了持續在「七大工業國集團」（

G7

G7小百科 原為8大工業國參與，成員包括法國、美國、加拿大、英國、德國、義大利、日本及俄羅斯，但自2014年起，俄羅斯因占領克里米亞被排除在外

創始於1973年的5大工業國組織，包括美國、日本、西德（現德國）、法國、英國

義大利於1975年加入成為6大工業國組織

加拿大於1976年加入，成為7大工業國組織，每年召開峰會商討國際社會面臨之主要政治和經濟問題

俄羅斯於1991年起參與G7峰會的部分會議，1997年至2014年曾被接納成為第8個成員國 看更多 關閉

）等國際場域，重申台海和平穩定的重要性，力挺台灣參與國際組織的力道也更甚以往，他要表達最深的感謝。