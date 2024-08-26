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賴總統接見英國駐台代表 盼挺台加入CPTPP

2024/8/26 15:13（8/26 15:49 更新）
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總統賴清德（右）26日接見英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis），感謝鄧元翰過去4年深化台英關係的努力與貢獻。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 113年8月26日
總統賴清德（右）26日接見英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis），感謝鄧元翰過去4年深化台英關係的努力與貢獻。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 113年8月26日
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（中央社記者葉素萍台北26日電）總統賴清德今天接見英國在台辦事處代表鄧元翰，期盼英國在今年底正式完成跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）入會程序後，能以具體行動支持台灣加入CPTPP，讓台灣和英國加強合作，一起促進全球的繁榮發展。

總統府發布新聞稿表示，賴總統上午接見英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis），感謝鄧元翰過去4年深化台英關係的努力與貢獻，及英國政府與國會對台灣展現跨黨派的高度支持。

總統指出，去年底，台灣與英國簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP

台英提升貿易夥伴關係協議

協議全名
Enhanced Trade Partnership（ETP）Arrangement

簽署人
我國駐英代表謝武樵與英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）

第一階段談判議題
數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排

第二階段談判可能議題
貿易便捷化、反貪腐

協議特色

1. 英國宣布與印度、泰國及台灣展開ETP諮商工作，台英ETP是首個完成簽署協議

2. 台灣首次與歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎

3. 英國將成為CPTPP會員國，此協議有助於台灣加入CPTPP

資料來源：行政院經貿談判辦公室

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），這是台灣首次與歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎，也為台英關係的發展創下高峰，建立嶄新的交流模式。
他感謝鄧元翰的努力，也期盼英國在今年底正式完成CPTPP

CPTPP 小百科

  • 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。
  • 內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。
  • 成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。英國已獲准加入。
  • 緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效。

資料來源：經濟部國際貿易局

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入會程序後，能以具體行動支持台灣加入CPTPP，讓台灣和英國加強合作，一起促進全球的繁榮發展。
賴總統也恭喜英國在上個月順利完成國會大選，台灣非常期待英國在首相施凱爾（Keir Starmer）的領導下，台英關係能持續深化。近年來，英國政府與國會對台灣展現跨黨派的高度支持，除了持續在「七大工業國集團」（G7

G7小百科

  • 原為8大工業國參與，成員包括法國、美國、加拿大、英國、德國、義大利、日本及俄羅斯，但自2014年起，俄羅斯因占領克里米亞被排除在外
  • 創始於1973年的5大工業國組織，包括美國、日本、西德（現德國）、法國、英國
  • 義大利於1975年加入成為6大工業國組織
  • 加拿大於1976年加入，成為7大工業國組織，每年召開峰會商討國際社會面臨之主要政治和經濟問題
  • 俄羅斯於1991年起參與G7峰會的部分會議，1997年至2014年曾被接納成為第8個成員國
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）等國際場域，重申台海和平穩定的重要性，力挺台灣參與國際組織的力道也更甚以往，他要表達最深的感謝。
總統提到，秘書處設在倫敦的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC

對華政策跨國議會聯盟（IPAC，Inter-Parliamentary Alliance on China）

  • 多國國會議員為因應中國變局於2020年6月4日成立
  • 包括美、歐、英、日、澳等多國超過百位國會議員加入
  • 關注中國重要相關議題，如中共與解放軍動態、維族、西藏、香港與台海等
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）7月首度在台灣舉辦年會，包括來自英國等23國及歐洲議會共49名議員，無懼中國打壓堅持與會，是歷年規模最大的跨國議員訪團，感謝英國的支持。希望未來，台灣和英國等民主夥伴共同撐起「民主保護傘」，確保全球的和平與繁榮，也期盼在鄧元翰的支持下，一起達成這個目標。

隨後，鄧元翰致詞說，儘管英國與台灣都迎來新的領導團隊，但彼此的共同利益依然一致。英國認為歐洲-大西洋及印太地區的繁榮穩定密不可分，新任首相施凱爾及外交大臣拉米（David Lammy）也重申英國致力維持自由開放印太地區的承諾。

鄧元翰說，台灣在國際局勢中扮演至關重要的角色，無論彼此在地理上相距多遠，任何與台灣相關的發展都會影響英國及全世界。英國長期對台政策沒有改變，明確支持台海和平穩定，並反對單方面改變現狀的企圖。

鄧元翰表示，基於雙方既有的健全基礎，在賴總統未來的總統任期，雙方將針對各項議題持續討論發展，有關CPTPP，英國也樂意與台灣分享加入的過程與經驗，繼續推動雙方關係向前發展。（編輯：蘇志宗）1130826

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