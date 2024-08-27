「賴桑與我」動畫談就職100天心得 總統：永不放棄精神勤奮打拚[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北27日電）新政府就職今天滿100天，總統賴清德在社群平台發布「賴桑與我」動畫特別篇，除了介紹近期領養的愛犬「斑斑」，總統也提到，未來很多個100天，也都會懷抱勇敢堅定、永不放棄的精神勤奮打拚。

賴總統於社群平台發布「賴桑與我」動畫特別篇，與人氣漫畫家簡士頡合作，賴總統感性分享就職100天以來的心得。

賴總統去年在競選期間推出「賴桑與我」系列動畫，以親自配音的方式回憶與已逝愛狗Luke的溫馨互動，使其「狗派」形象深植人心。賴總統日前參加屏東縣動物之家啟用活動時，決定領養特別有緣的浪狗斑斑，並於近日接回官邸。

影片來源：賴清德

在「賴桑與我」特別篇影片當中，前一季主角Luke已經化作天使。賴總統透過影片介紹，家中的新成員斑斑雖然經歷截肢行動不便，依然充滿熱情、活潑可愛。

另外，總統提及剛落幕的巴黎奧運，每一位台灣選手也是克服種種挑戰，懷抱永不放棄的精神，展現驚人勇氣與毅力，使其深感欽佩。

影片出現羽球球后戴資穎、舉重女神郭婞淳、桌球教父莊智淵、拳擊金牌林郁婷等多位征戰巴黎奧運的台灣選手，藉此向所有台灣之光致敬，也強調未來會秉持勇氣及毅力，面對執政種種挑戰永不放棄。

賴總統表示，今天是新政府就職第100天，團隊一如往常認真工作，未來很多個100天，也都會懷抱勇敢堅定、永不放棄的精神勤奮打拚。影片最後，賴總統與百工百業並肩，感性地說，能為一個民主、和平、繁榮的國家服務，是他畢生的榮幸。

創作這集動畫的漫畫家簡士頡（頡夫人），在網路漫畫圈有相當高知名度，作品融合台灣當代都會情感生活，與奇幻動作文史元素，代表作包括「北投女巫Pataauw」、「玉鍵Jade Key」、「支線上的觀光客」，在國內外獲得好評，曾拿下台灣Comico原創漫畫大賞銀賞，於韓國Lezhin世界漫畫大賽獲獎。（編輯：張均懋）1130827