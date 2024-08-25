執政將滿100天 賴卓體制不秀個人主義、府院打團體戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北25日電）賴政府27日執政將滿100天，黨政人士今天說，「賴卓體制」下的府院採「團體戰」，不以個人英雄主義面對民意；府院有高度分工與默契，總統賴清德27日將以一般行程度過，行政院長卓榮泰近期則率行政團隊向大眾施政報告。

回顧賴政府執政這近100天，黨政人士指出，總統府與行政院主打「團體戰」，以7月凱米風災為例，異於過往行政團隊緊跟的「大部隊視察」，颱風過後首日，賴總統即率領行政團隊「兵分四路」勘災，與卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、國防部長顧立雄在同一天上午，分赴全台6縣市關心災情。

黨政人士說，風災過後連續3天，行政團隊持續在全台不同縣市進行勘災及善後處理，並針對不同縣市受到的災損給予對應的政策補助。賴政府首場勘災政治學，透露出執政團隊決策模式與默契。

其次是賴總統在就職滿一個月時宣布成立3大委員會。黨政人士指出，國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會及健康台灣推動委員會等3大委員會，目的是替國家發展擬定戰略，與民間展開對話，且皆由賴總統、行政部會以及民間共同參與。

黨政人士表示，各部會在委員會進行報告時都已先向卓榮泰報告核定過，彰顯出府院各司其職。總統府積極與民間對話、向國際汲取經驗並研擬戰略性策略方向，行政院實際進行政策擬定、預算配置與細節規劃，期盼以最快速、有效率的方式來因應台灣所面臨的挑戰。

第三是國會擴權案憲法法庭攻防。黨政人士說，府院黨團針對「立法院職權行使法」等修正案有違憲疑慮的部分，分別進行分工與論述，向民眾清楚論述立院職權修法違憲侵害人民的權利。

另一府院協作，是台灣選手在巴黎奧運遭質疑事件。黨政人士透露，賴總統在聽聞國際社群媒體出現攻擊貼文後，府院立即成立應變任務小組，在英國作家JK羅琳發文質疑台灣選手資格後，賴總統和卓榮泰便熱線討論後續因應措施。

此後，府院在國際拳擊總會（IBA）召開國際記者會後迅速整合步調，由國際奧會第一時間發布聲明駁斥IBA，隨後體育署接力為選手發聲，賴總統也責請相關部會研擬對IBA提告，捍衛台灣選手名譽與權益。

黨政人士指出，府院高度默契的背後關鍵，是賴總統與卓榮泰長年合作所培養出來的深厚信任基礎。賴政府執政將滿100天，卓榮泰率行政團隊近期頻上各大平面、電子媒體接受專訪，包括總預算、打詐、能源、經濟發展等重要民生議題，都由卓榮泰、鄭麗君兩人接受媒體專訪進行論述，力拚施政成績讓人民有感。

黨政人士指出，正因為府院在執政100天有高度分工與默契，卓榮泰對大眾進行施政報告，賴總統專注國防、外交等事務，與行政院分進合擊論述100天施政；因此，據了解，賴總統27日當天並無記者會行程，而是用一般行程度過100天中的一天。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1130825