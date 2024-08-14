政院：詐騙非台灣特有問題 祭打詐新4法全面宣戰

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（中央社記者謝方娪台北14日電）面對詐騙猖獗，行政院政務委員林明昕今天表示，這不是台灣特有問題，而是世界各國共同面臨的重大威脅，剛結束的立院會期已三讀通過打詐新4法，宣示政府對詐欺零容忍態度，將全面向詐騙宣戰。

台北富邦銀行2021年底建立鷹眼識詐模型，透過人工智慧（AI）學習，模型判斷異常帳戶準確率較人工作業大幅提升559倍，在公私部門合作下，2023年底北富銀攜手其餘34家金融機構共組鷹眼識詐聯盟，並於今天舉行鷹眼識詐聯盟運作成果展示暨金融安全與數位科技趨勢論壇。

林明昕、金管會主委彭金隆、數發部政務次長林宜敬等受邀出席鷹眼識詐聯盟運作成果展示，林明昕致詞時表示，詐騙問題已成世界各國共同面臨的重大威脅，並非台灣特有，在剛結束的立法院會期，已三讀通過打詐新4法，代表政府對詐欺零容忍，全面向詐騙宣戰。

林明昕指出，打詐新4法強調上游清源防治、下游溯源打擊效果，上游防治方面，詐欺犯罪危害防制條例（打詐專法）已設置金融異常交易管控機制，並要求境外網路廣告平台業者在台灣設置法律代表人正式落地，另也於洗錢防制法強制納管虛擬資產、加強控制第三方支付服務等。

下游溯源方面，林明昕表示，打詐專法亦設有高額財損3人以上複合型態加重刑責、鼓勵詐欺犯罪成員窩裡反條款、提高詐欺犯罪假釋門檻等，通訊保障及監察法則增訂網路流量紀錄調取規定，強化程序保障。

林明昕指出，除了法律工具齊備外，今年上半年透過金融機構與警察機關合作，已攔截超過新台幣51億元詐騙金流；不過，打擊詐騙除了法律、金融界配合，還需要全民參與，一同培養對詐騙的警覺心。

彭金隆致詞表示，打擊詐欺是政府施政首要項目，金融機構在阻詐過程扮演非常關鍵角色，金融機構持續採取各式各樣方法防堵詐騙，包括透過綿密分支機構進行臨櫃關懷，看似非常普通的動作，不到2年時間內共已攔阻逾1萬件，阻詐金額逾百億元。

他表示，政府打詐工作無止盡，為持續防止詐欺活動發生，金管會鼓勵金融機構運用新興科技防詐，北富銀籌組的鷹眼聯盟即是成功案例，對富邦金在打詐付出的努力及貢獻，金管會予以肯定。

林宜敬致詞指出，為有效打詐，數發部秉持2大重要策略，一是利用科技力量，二是善用民間力量，共同打擊詐騙。他說，現在詐團都使用科技，利用程式不斷生成假帳號、製造假訊息，若採人工對付詐騙訊息，絕對疲於奔命，肯定富邦金善用科技力量協助打擊詐騙的作為。

北富銀今天揭露，今年上半年已有5家聯盟行警示帳戶月平均預先管控率落在5成以上，其中有銀行最高達到8成，截至今年6月底止，鷹眼識詐聯盟已預先成功圈存逾新台幣3.6億元，讓詐騙集團無法順利移轉，有效減少詐騙損失。（編輯：林克倫）1130814