台灣數位信任協會成立 數發部盼建安全環境減少詐騙

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（中央社記者蘇思云台北14日電）台灣數位信任協會今天正式成立，專注詐騙防治與數位安全議題。數發部長黃彥男今天表示，希望建立更安全的網路信任環境，讓民眾不會受到詐騙影響，數發部推動公部門短碼簡訊111也是希望提升民眾信任。

台灣數位信任協會（Digital Trust Association in Taiwan）今天正式成立，由前國家通訊傳播委員會（NCC）主委、數位經濟暨產業發展協會副理事長詹婷怡獲選擔任首屆理事長，今天包含黃彥男與Gogolook（走著瞧）、CyCraft（奧義智慧）、安永顧問、資策會資安所、區塊鏈金融機構XREX等多位產業代表出席。

詹婷怡致詞時表示，過去長期推動網際網路與數位經濟發展，從公部門到民間角色，觀察網路跟數位經濟發展要健全，很重要一點在於建立信任的環境。政府目前積極推動打詐，包括推動立法、各部會都動起來。

詹婷怡表示，數位信任協會未來有4大工作任務，包含政策倡議、產業交流、教育宣導與國際交流等任務，協會下設數據完整性、數位信任評鑑、詐騙研究、教育宣導、AI科技防詐、資安科技、區塊鏈安全7個工作小組，都可以協助反詐工作形成良性生態系，未來也會跟政府合作，盼透過公私協力建立數位信任環境。

黃彥男致詞表示，網路快速發展，非常需要打造數位信任。台灣希望建好數位經濟的高速公路，但現在公路上也發生許多外界不願意看到的詐騙行為，導致社會信賴受到影響。例如，網路上的假名人廣告，就是因為民眾誤以為是真名人的訊息因此受騙。

黃彥男指出，政府積極透過法規，包含推動電子簽章法修法、打詐四法等，為許多機制增加信任。像是政府推出公部門簡碼111，就是為了建立民眾信任，富邦人壽近日也宣布推出68999專用短碼，像是轉帳、繳費通知都可以用短碼這類比較可信任的管道來處理，希望建立更安全的網路信任環境，讓民眾不會受到詐騙影響。

作為詐騙研究暨AI科技防詐小組召集人、Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，現在詐騙集團運用科技行騙速度超越想像，Gogolook不只處理電信詐騙，還包含電話、簡訊以及點到詐騙連結就會出現警示等服務，每個單位都會是重要節點，希望透過識詐工作喚起全民防詐意識。

數位信任評鑑小組召集人、資策會資安所副所長高傳凱表示，未來推動數位信任評鑑工作，國際上也會給予數位信任評鑑分數，若分數夠高，就代表比較可以被信任。（編輯：潘羿菁）1130814