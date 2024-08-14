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台灣數位信任協會成立 數發部盼建安全環境減少詐騙

2024/8/14 16:08（8/14 21:28 更新）
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台灣數位信任協會14日成立，專注詐騙防治與數位安全議題，盼建立安全的網路環境。圖左起為數發部長黃彥男、第一屆台灣數位信任協會理事長詹婷怡與刑事警察局預防科科長林書立。中央社記者蘇思云攝 113年8月14日
台灣數位信任協會14日成立，專注詐騙防治與數位安全議題，盼建立安全的網路環境。圖左起為數發部長黃彥男、第一屆台灣數位信任協會理事長詹婷怡與刑事警察局預防科科長林書立。中央社記者蘇思云攝 113年8月14日
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（中央社記者蘇思云台北14日電）台灣數位信任協會今天正式成立，專注詐騙防治與數位安全議題。數發部長黃彥男今天表示，希望建立更安全的網路信任環境，讓民眾不會受到詐騙影響，數發部推動公部門短碼簡訊111也是希望提升民眾信任。

台灣數位信任協會（Digital Trust Association in Taiwan）今天正式成立，由前國家通訊傳播委員會（NCC）主委、數位經濟暨產業發展協會副理事長詹婷怡獲選擔任首屆理事長，今天包含黃彥男與Gogolook（走著瞧）、CyCraft（奧義智慧）、安永顧問、資策會資安所、區塊鏈金融機構XREX等多位產業代表出席。

詹婷怡致詞時表示，過去長期推動網際網路與數位經濟發展，從公部門到民間角色，觀察網路跟數位經濟發展要健全，很重要一點在於建立信任的環境。政府目前積極推動打詐，包括推動立法、各部會都動起來。

詹婷怡表示，數位信任協會未來有4大工作任務，包含政策倡議、產業交流、教育宣導與國際交流等任務，協會下設數據完整性、數位信任評鑑、詐騙研究、教育宣導、AI科技防詐、資安科技、區塊鏈安全7個工作小組，都可以協助反詐工作形成良性生態系，未來也會跟政府合作，盼透過公私協力建立數位信任環境。

黃彥男致詞表示，網路快速發展，非常需要打造數位信任。台灣希望建好數位經濟的高速公路，但現在公路上也發生許多外界不願意看到的詐騙行為，導致社會信賴受到影響。例如，網路上的假名人廣告，就是因為民眾誤以為是真名人的訊息因此受騙。

黃彥男指出，政府積極透過法規，包含推動電子簽章法修法、打詐四法等，為許多機制增加信任。像是政府推出公部門簡碼111，就是為了建立民眾信任，富邦人壽近日也宣布推出68999專用短碼，像是轉帳、繳費通知都可以用短碼這類比較可信任的管道來處理，希望建立更安全的網路信任環境，讓民眾不會受到詐騙影響。

作為詐騙研究暨AI科技防詐小組召集人、Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，現在詐騙集團運用科技行騙速度超越想像，Gogolook不只處理電信詐騙，還包含電話、簡訊以及點到詐騙連結就會出現警示等服務，每個單位都會是重要節點，希望透過識詐工作喚起全民防詐意識。

數位信任評鑑小組召集人、資策會資安所副所長高傳凱表示，未來推動數位信任評鑑工作，國際上也會給予數位信任評鑑分數，若分數夠高，就代表比較可以被信任。（編輯：潘羿菁）1130814

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