數發部出席國際資訊安全會議 揭新型態網攻因應對策

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（中央社記者蘇思云台北12日電）數發部今天表示，數發部政務次長闕河鳴率團出訪美國，於當地時間10日下午出席國際資訊安全會議（DEF CON），分享台灣在資安防護體系、聯防架構的改善下，如何應對新型態資安攻擊。

國際資訊安全會議是全球最知名的資訊安全會議之一，每年吸引全球大量資安從業人員、駭客專家、政府機關人士、媒體與學生參加，今年會議邁向第32屆，美西時間8月8日到8月11日在美國內華達州拉斯維加斯市舉辦，內容涵蓋資安競賽、論壇及主題村（Villages）等項目。

數發部今天發布新聞稿，今年資安政策主題村（Policy Village）邀請美國、英國及新加坡等國政府機關的重要決策人員，針對網路安全議題進行演講，闕河鳴也獲邀分享台灣經驗。

闕河鳴指出，台灣處於特殊的經濟戰略與地理位置，面臨地震、颱風等自然威脅及地緣政治風險，因此積極強化國家整體網路安全及數位通訊韌性。

他以2022年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台與2023年蔡麥會（Tsai-McCarthy Meeting）所遭受的兩波資安攻擊為例，說明台灣在資安防護體系、聯防架構的改善下，如何應對新型態資安攻擊。

闕河鳴也以2023年台馬海纜中斷與今年4月花蓮震災為例，數發部以低軌衛星協助建立救災網路，說明台灣強化通訊韌性的作為。

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數發部資通安全署副署長鄭欣明也說明台灣公部門與台灣駭客協會（HITCON）等國內資安社群，歷年來如何建立溝通管道與互信機制，借助社群力量，提升學生、企業與政府機關在職人員的資安技術防護能力。

數發部表示，將持續與國內外資安社群加強互動，透過公私協力強化國家資安治理及安全防護能量，並藉由參與國際資安頂尖會議與相關活動，推動跨國合作交流。（編輯：林家嫻）1130812