打詐通報查詢網最快8月上線 阻詐成果拚立竿見影

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數發部長專訪2（中央社記者蘇思云台北22日電）政府打詐工作拚短期見效，數發部長黃彥男今天透露，將設置「打詐通報查詢網」，未來民眾若收到可疑簡訊、網址，都可以透過通報查詢網確認是否為詐騙訊息，網站預計3個月內上線，盼阻詐成果立竿見影。

黃彥男從中研院學者身分轉換角色，成為第2任數發部長，上任隔天隨即接受中央社專訪。談及數發部工作內容，黃彥男形容好比交通部設計高速公路，會規畫交流道位置、安排超速監測機器等，數發部在數位經濟發展軌道，也需要設計跑道規定，但若有違規事件，同樣必須回歸警政體系處理。

新政府盼即時攔截、阻止詐騙，黃彥男指出，數發部將提供民眾更快速辨識方式，現已著手規劃設置「數發部打詐通報查詢網」，預計3個月內上線，民眾若收到可疑簡訊與內容，可以馬上複製內容到網站做通報與查詢，達到阻詐效果。

他舉例，若簡訊內容有附上金融機構網址，網站馬上可用人工智慧（AI）技術去驗證是否為正確網址，也可以馬上比對過去是否有類似報案紀錄，讓民眾查詢後知道能不能信任這個內容。查詢網也會根據內容進行分流，健康醫療方面的詐騙訊息就給衛福部，農業相關的給農業部，交給主管機關去判斷真偽。

此外，黃彥男指出，行政院會已經通過打詐專法，要求網路廣告平台業者在刊登廣告上要實名制，去確認刊登廣告者的身分，目前也跟Google、Meta、LINE等業者溝通。

數發部也規劃短網址、短碼等數位信任機制，黃彥男表示，公部門專用的短碼111已在使用，金融機構可用「68+銀行代碼」等，未來希望擴大推動短碼機制，讓合法公司都用短碼，從源頭號碼端建立民眾信任。

至於在強化通訊的資安與韌性，數發部去年已修正資通安全管理法，目前修正草案已送到行政院。

黃彥男表示，資安法修正後，主管機關為數發部，授權資安署可以加強資安稽核，進行資安演練與資安健檢，對象包括資安法中規範的政府機關與關鍵基礎設施等。

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俄烏戰爭之後，也提升重要資料的備援意識。黃彥男指出，如果分別在台北、高雄互相備援，還是可能發生重大事件，導致兩地備援資料遺失，因此重要資料仍要上雲端，並訂定相關管理規範，強化加密技術等。

黃彥男指出，資安法修正通過後，也會要求公部門、關鍵基礎設施要導入零信任架構，透過多因子驗證，才不會因為帳號密碼破解，就影響其他內部網路資料。未來也希望外界可以支持後續打詐專法跟資安法修正草案，透過法規，讓數發部在打詐跟資安上更能著力。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1130522