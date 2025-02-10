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數發部百億AI投資計畫 今年目標30家潛力新創

2025/2/10 17:50
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（中央社記者蘇思云台北10日電）為加快新創發展，數發部今天表示，正推動百億加強投資人工智慧（AI）新創計畫，預計第1季徵選15家創投，今年有機會投資30家AI新創；至於AI算力部分，今年繼續維運40片GPU的算力池，目標訓練至少150個AI應用領域模型。

數發部今天下午舉行114年新春記者會，數發部長黃彥男率數發部一級主管出席。

黃彥男表示，數發部積極向國發基金爭取新台幣100億元投資，支持具前景的本土AI新創，並從算力、資料、人才、資金4大領域持續加強支持，為台灣的AI新創提供GPU算力，訓練政府與民間企業的AI人才，並開放政府資料供AI新創公司及研發單位訓練AI模型。數發部已委託台北市電腦商業同業公會，執行「加強投資AI新創實施方案推動計畫」辦理相關事宜。

數發部政務次長林宜敬解釋，百億投資AI新創方案不是補助計畫，是為期10年的投資，機制上由民間創投投資、政府再來跟投，目標是投資未來會賺錢的公司。

數發部數位產業署署長林俊秀指出，現在正徵選15家創投，創投投標時要提出2家今年可投資的潛在新創，整體來看，今年預計有機會投資30家新創。

另外，數發部去年已建置40片GPU的AI算力池，已有60家業者申請運用。黃彥男指出，今年預計繼續維運40片GPU的算力池，協助150家次資服產業者做開發應用，目標訓練至少150個AI應用領域模型；不過，由於今年經費遭砍，因此無法額外再採購70片GPU，喪失訓練300個AI模型的機會。

外界也關注國科會推動AI基本法，基本法中授權數發部負責的AI風險分類框架進度為何。

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數發部常務次長葉寧表示，行政院還在討論AI基本法，數發部主要負責項目為AI風險分類框架、透過評測機制來評估AI風險，另外是資料開放機制。其中，在AI風險分類框架中，因為每個產業面臨的AI風險不同，目前作法為2級制度，即數發部先訂出AI風險分類框架，各部會再根據此框架訂出AI風險分級管理規範。

葉寧指出，AI風險分類框架預計今年首季詢問產官學意見，若大致符合外界需求，希望第2季徵詢各界意見，不過，AI風險分類框架的時程主要還是必須配合AI基本法進度。（編輯：林克倫）1140210

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