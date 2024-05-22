科技人入閣 黃彥男：台灣是好地方 不應有詐騙問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

數發部長專訪3（中央社記者蘇思云台北22日電）21日上午，數發部長黃彥男剛結束一場內部會議，行色匆匆走進辦公室，桌上堆積如山的公文正等著新部長批閱。其實，他前一晚參加在台南舉行的國宴，趕回台北已經超過深夜12時，第2天一大早又馬不停蹄開會，聲音已略顯沙啞，必須靠補充喉片繼續鐵人行程。

黃彥男是知名的資安專家，曾任中央研究院資通安全專題中心執行長、中研院資訊科技創新研究中心主任等職務，談及數位經濟、打詐到強化資安韌性的政策3支箭，他切中問題要點、條理分明解析，專業的談話中，隱約可感受到他滿腹的理想。

對於從中研院學術機構轉任政務官的心路歷程，黃彥男感性地說，「我是科技人」，過去曾在美國工作很久，回台灣的目的也是希望幫台灣多做點事情，再過幾年他就要退休，「台灣是好地方，我不希望到處充滿詐騙、需要擔心資安議題」。

黃彥男笑說，對於入閣，過程還是有一點掙扎，畢竟擔任政務官對家人來說，會喪失部分自由，但經過思考後還是同意入閣，「人家都說我很勇敢，想想也是真的很勇敢。」

事實上，黃彥男不僅熟稔數發部業務，心中更早有一套藍圖，他開宗明義即定位數位發展部簡稱要從過去的「數位部」改為「數發部」，因為他定調「發展」二字更能彰顯數位發展部的政策意涵。

不僅如此，看準台灣優越的AI軟硬體實力，黃彥男早已與新任國發會主委劉鏡清，針對AI生態園區的設立交換意見。

黃彥男認為，對台灣而言，未來機會在數位經濟，但在發展數位經濟產業過程中，也會出現很多弊端，他身為科技人，可以透過科技幫忙解決問題，當國家有需要時可以做出貢獻。（編輯：林淑媛、潘羿菁）1130522