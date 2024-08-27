路透：中國去年西太演習費用 佔國防預算達7%

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（中央社台北27日綜合外電報導）路透社今天根據一份取自台灣內部且先前未公開的報告披露，中國2023年在西太平洋執行的各項演習，共花費約150億美元，相當於整體國防預算的7%。

這份路透社取得的報告出自台灣軍方的內部研究，讓外界難得能一窺中國國防開支的些許風貌。區域局勢升溫下，北京當局持續在推升自身的軍力。

概述這份研究的一名台灣高層表示，這份報告「透露對方資源分配背後的邏輯，他們投入大量資源企圖拿下第一島鏈以西的控制權。」由於事件敏感，這名官員和另兩名聽取過簡報的相關人士都不願具名。

第一島鏈是大致從印尼往東北延伸到日本呈弧形的一系列群島，將南海和東海包覆在內。

台灣國防部在答覆路透社的聲明裡，謝絕對相關內容與數字置評，不過聲明中稱「中共近年來龐大的軍事投資，確實對這個地區的和平穩定產生負面影響，不利全球的繁榮與發展」。

台灣國防部是根據對中國在渤海、東海、台灣海峽、南海和西太平洋的軍事活動進行的偵察和所掌握的情報，於今年5月彙整出這份報告。

報告統計出2023年中國在這些地區執行的各項海、空軍任務，然後估算每小時活動所需的燃料和其他耗材成本。據研究報告和聽取過簡報的官員指出，相關總額達1100億元人民幣（約153億美元，約新台幣4990億元），其中含保養、維修和薪資費用。

這3名聽取過報告簡報的官員表示，這份研究意在協助台灣決策者了解中國在各個區域的軍事資源分配方式，並針對中國的意圖與實際能力間的「差距」進行評估。

他們表示，把演習成本與中國經濟拿來做比較，有助於台灣方面評估台海兩岸面臨的風險。

路透社計算，1100億人民幣約合台灣2023年國防預算的85%。

另一方面，即便外交圈和專家們認為，中國通報的數據往往不透明也不完整，但1100億人民幣在中國發布的2023年1.55兆人民幣國防支出的佔比高達約7%。中國3月宣布今年國防支出成長7.2%，來到至1.67兆人民幣。

台灣前海軍新江軍艦艦長、海軍官校軍事學科部教官呂禮詩說：「這跟黑洞無異。」他說中國國防預算沒有列出個別支出項目，「雖能測得一個趨勢，但當中門道仍不得其解」。

報告指出，包含殲-10戰機、轟-6轟炸機和無人機在內的各型中國軍機，2023年在台海周邊地帶飛超過9200趟，在空中的時間約2萬9000小時。

包含航艦、驅逐艦在內的中國海軍艦艇則有7萬次航行，在海上的時間超過170萬小時。

這份報告還揭露，中國海軍40%的出航是在高競爭環境的南海，20%於東海，將近15%是在敏感的台海。

路透社引述中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，今年5月的聯合利劍－2024A演習顯示共軍在強化作戰準備，「共軍在加緊侵台訓練，現已有更多飛機和飛行員具備執行相關任務的能力」。（譯者：蔡佳敏、陳亦偉）1130827