環境部輔導SRF業者升級 盼解決鄰避設施污名

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（中央社記者賴于榛台北24日電）環境部日前體檢全台固體再生燃料（SRF）業者，環境部長彭啓明今天說明，將在年底前提出SRF管理辦法，協助輔導業者升級，讓SRF廠解決鄰避設施的污名。

環境部今天在行政院會報告「SRF全面體檢及加嚴標準」，彭啓明出席院會後記者會時指出，環境部共清查、體檢了66家業者，其中48家為製造廠、18家為使用廠，部分製造業者將退出SRF製造，而願意留下來的業者將接受環境部輔導升級。

彭啓明表示，環境部將輔導製造業者，讓其原料符合歐盟標準，而使用SRF鍋爐的廠商，則須全面符合現行的焚化爐標準，並要加測戴奧辛。

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彭啓明強調，SRF使用者大多是上市公司，也願意負擔社會責任，都答應會提升品質，配合改善，期盼透過加嚴標準，以及輔導SRF製造廠商，能解決SRF是鄰避設施的污名。

環境部新聞稿指出，年底前將提出SRF管理辦法，提升其管理法令位階，規劃方向包括新增網路申報項目、建立第三方驗證制度、CCTV設置查看等，同時對於SRF使用廠空氣污染排放的重金屬、戴奧辛，將統一採最嚴格的大型焚化爐標準，並加測戴奧辛前驅物（CO、HCl）及檢測頻率。（編輯：張若瑤）1131024