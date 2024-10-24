彭啓明力拚2年內讓垃圾山消失 喊話北市協助

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（中央社記者賴于榛台北24日電）行政院會今天通過環境部所提處理裸露垃圾方案，預計3年內投注新台幣12億元，協助地方處理。環境部長彭啓明說，力拚讓垃圾山在2年內消失；台北市焚化爐仍有餘裕，盼發揮同島一命精神，協助其他縣市去化垃圾，環境部也會協助媒合。

民國106年起，各縣市現有焚化廠陸續進入整改過渡期，每年約9萬噸至17萬噸垃圾需進入掩埋場，但部分縣市認為暫置只是過渡，未立即推平覆土，根據環境部統計，截至今年6月底，台灣裸露堆置垃圾掩埋場場數及堆置量達73.2萬噸、計48場，裸露垃圾也被民眾稱為垃圾山。

行政院會今天通過環境部「全台垃圾處理和SRF全面體檢、加嚴標準」報告，在裸露垃圾處理部分，預計3年內挹注12億元，協助地方縣市妥善處理。

彭啓明出席行政院會後記者會時指出，雖然垃圾處理屬地方事務，但他上任後就開始思考協助處理裸露垃圾的方法，原先估算4年解決，不過，行政院長卓榮泰要求115年底完成，環境部會力拚如期達標，力拚垃圾山在2年內消失。

（環境部提供）

彭啓明提到，目前裸露垃圾量前4名的縣市是新竹縣、屏東縣、南投縣與桃園市，各縣市都積極去化垃圾中，其中新竹縣新設焚化爐預計年底試車、明年運轉，南投縣也正努力處理設置焚化廠的問題，加上其他縣市焚化爐整改陸續完成，焚化量能將陸續恢復，能顯著解決失衡問題。

根據環境部新聞稿，加計台東縣、花蓮縣、桃園市、雲林麥寮、新竹縣，國內焚化處理設施預計至116年將達到29廠。

彭啓明說，打包、掩埋、焚化都是裸露垃圾的處理方法，環境部將督導各縣市訂定分年改善期程，追蹤覆土、篩分打包執行進度，且會優先處理重點縣市場址，像是優先補助掩埋覆土、篩分打包，設置沼氣收集及消防監控等防災措施，而環境敏感區掩埋場及轉運站則不再收受廢棄物，或調整為倉儲型室內轉運，同時年底也將建立全國垃圾掩埋場監控平台，透過AI科技數位化治理。

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他說，台北市的焚化爐仍有餘裕，但目前受限議會決議，未能主動協助其他縣市，他呼籲台北市以及北市議會能夠發揮同島一命的精神，協助其他縣市處理垃圾議題，環境部也會很願意協助媒合。

除了垃圾後端處理，彭啓明提到，垃圾源頭減量也是關鍵，非常感謝雙北市推動垃圾費隨袋徵收，以及彰化縣長王惠美面對民眾抗議，仍是透過破袋檢查，讓彰化縣垃圾量一個月就少了3成，未來環境部將會增加相關補助。（編輯：謝佳珍）1131024