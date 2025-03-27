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彭啓明喊話賀瓏 願上夜夜秀說清楚露天垃圾處理

2025/3/27 09:29（3/27 10:24 更新）
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環境部長彭啓明今天表示，很願意上「賀瓏夜夜秀」，說清楚露天裸露垃圾處理問題。（中央社檔案照片）
環境部長彭啓明今天表示，很願意上「賀瓏夜夜秀」，說清楚露天裸露垃圾處理問題。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北27日電）環境部長彭啓明今天表示，自己被賀瓏夜夜秀點名，而他也很願意上節目說清楚關於露天裸露垃圾處理問題，也認為此節目必須更環保低碳，還有進步空間。

彭啓明今天在臉書（Facebook）向「賀瓏夜夜秀」喊話，願出席節目並說清楚垃圾露天裸露問題，怎麼用覆土或打包方式蓋住解決。

彭啓明也指此節目必須要更環保、低碳，有進步空間，環境部可以幫忙、作為台灣低碳媒體標竿。

彭啓明說，垃圾是全台灣每一個人每天持續累積造成的，只有每一個人源頭減量、做好分類，這才是解決問題方法，這需要每個人行動改變；最近有的縣市長就做得很好，帶動每個人垃圾減量，但地方環保單位 不是同樣都受到地方首長或民意代表大力支持。

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彭啓明解釋，目前全台裸露垃圾量還有70幾萬噸，有將近48座大山得處理，要一步一步解決，目前台灣處理的量能的確不足，暫時把影響衛生的露天垃圾處理好，還給民眾乾淨不臭的環境，這是基本要做的。

彭啓明提到，昨天桃園楊梅瑞原里長黃定宏與他談了很久，代表附近里長請命，垃圾掩埋場惡臭讓人吃不下飯，蚊蟲蒼蠅最多時，10張蒼蠅紙「2小時就黏滿」；彭啓明也承諾，明年下半年，最晚年底，當這裡完成覆土或打包方式蓋住後，會帶里民一起來見證、監督，一起逐步解決這個問題。（編輯：陳仁華）1140327

#環境部
#賀瓏夜夜秀
#彭啓明
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