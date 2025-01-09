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環境部編12億預算 宣誓115年處理完裸露垃圾山

2025/1/9 18:34
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（中央社記者張雄風台北9日電）環境部今天表示，已編列新台幣12億預算，將攜手11縣市環保單位，目標在明年底妥善處理裸露垃圾山，並設置監控平台，供國人共同監督；同時呼籲民眾能加強源頭減量、垃圾分類。

環境部今天舉辦「全國裸露垃圾妥善處置宣示」記者會，邀集有裸露垃圾堆置的11縣市環保局，共同宣誓並簽署合作宣言，將持續透過數位化管理、源頭減量、資源回收、掩埋場整理及垃圾打包減容等多項措施，妥善解決各縣市垃圾裸露堆置問題。

環境部統計，去年11月已要求各地方政府提報分年處理計畫，並於去年11月核定，預計分3年編列12億元經費，目標在115年底前，透過掩埋場的整理整頓、覆土、打包及防災等措施，妥善解決各場裸露堆置問題。

環境部指出，統計以新竹縣21.3萬噸最多，其次為屏東縣13.5萬噸、南投縣12.4萬噸；另外桃園、花蓮、雲林、台南、台東、澎湖、台中、嘉義市等分別為7.2萬至0.1萬噸。

環境部長彭啓明表示，統計112年是裸露垃圾量為84萬噸，截至113年底是約74.5萬噸，相信今年應該會大幅降低；同時也感謝各縣市環保局，讓目標能達成。

彭啓明說，政府會以公開透明的態度進行，將設置監控平台，追蹤各縣市裸露垃圾處理進度並對外公告；過去是每年才有1筆數據，現在是每週都會有1筆數據，讓民眾可以一起監督。

彭啓明強調重點還是要「源頭減量」，民眾每天都在生產、製造垃圾，如何減量、分類，是大家要一起努力的。他指出，這是「全民共同參與的戰役」，因此地方會加強破袋稽查，有縣市透過破袋稽查，垃圾量少了3成；期盼露天裸露的垃圾堆，在台灣不會再出現。

環境部次長沈志修舉例，雲林雖然沒有焚化爐，但會與轄內企業（六輕）合作，製成固態再生燃料（SRF），減輕處理壓力，因此目前當期產生量和處理量能達平衡。

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環境部環境管理署長顏旭明補充，12億預算除了打包、覆土外，掩埋場的沼氣收集、防火設施、場地整噸等都會執行，如透過紅外線溫度感知，就會提早通知管理人員溫度異常；今年會優先處理7處於水源保護區的垃圾場，包含台東東河、大武，新竹竹東、苗栗獅潭，台南南化、楠西、嘉義大埔等地。

顏旭明說，盤點今年焚化廠處理量約達650萬公噸，算是垃圾產生、處理達平衡；後續其各地方的焚化爐興建、整改完成，預估116年處理量達700萬公噸，就可以處理原先暫置的垃圾。（編輯：陳清芳）1140109

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