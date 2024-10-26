國防部：新式抗彈板測試機台均經第三方單位校正
2024/10/26 22:45（10/27 08:05 更新）
（中央社記者吳書緯台北26日電）媒體報導「國軍新式抗彈板測試機台未獲驗證」，國防部表示，軍備局產製新一代抗彈板所需測試機台，均經第三方公正單位校正。陶瓷片採購彈測過程，由規格鑑測中心人員全程監辦錄影存證，並依美軍ESAPI程序執行。
TVBS今天報導，國民黨立委徐巧芯揭露，國軍製作新式抗彈板測試機台未獲TAF認證，形同標案自己開自己驗收，球員兼裁判。
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國防部今天晚間以新聞稿回應，軍備局生製中心第205廠產製新一代抗彈板所需測試機台，均經第三方公正單位（具TAF認證實驗室）校正。陶瓷片採購彈測過程，由規格鑑測中心人員全程監辦錄影存證，並依美軍ESAPI程序執行。
軍備局說明，新一代抗彈板為抵擋共軍5.8mm鋼芯彈，訂定嚴格測試標準，所需陶瓷片刻公告辦理招標，均依「政府採購法」規範辦理，納編專家學者，採公正客觀方式共同評選最適廠商，以確保軍品品質無虞，籲請民眾支持。（編輯：張均懋）1131026
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