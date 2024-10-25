徐巧芯民防法修法退回程序委員會 藍：顧及朝野和諧
2024/10/25 15:55（10/25 16:10 更新）
（中央社記者范正祥台北25日電）立法院會今天上午處理議程時，將國民黨立委徐巧芯等人所提民防法修正草案退回程序委員會。國民黨團下午發布新聞稿表示，顧及朝野和諧，黨團同意及尊重主提案人徐巧芯提議先行退回程序委員會的決定，未來將待適當時機再行排入程序委員會，交付院會討論。
國民黨團指出，今天院會報告事項，徐巧芯等20人擬具「民防法部分條文修正草案」案，國民黨團主動撤回程序委員會，未交付院會表決，是為顧及朝野和諧，避免此時此刻朝野再生爭議。今天朝野各黨團都有提案退回程序委員會，且未為表決處理，盼望執政的民進黨政府能體會在野黨團相忍為國之心，莫於此時企圖再利用此案轉移行政院違法漏編預算的爭議。
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國民黨團表示，今天黨團針對未強行表決付委民防法修正草案，經主提案人徐巧芯同意，也是希望朝野氣氛紛亂、互信不足之際，民防法修正草案暫先退回程序委員會，留給社會更多討論思考的空間及時間，黨團同意及尊重徐巧芯提議先行退回程序委員會的決定，未來將待適當時機再行排入程序委員會，交付院會討論。
在新聞稿最後，國民黨團強調，國民黨團、徐巧芯拿出善意，也請行政院、民進黨體察民心。（編輯：張若瑤）1131025
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