總預算案朝野達成共識 行政院11/1赴立院報告

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（中央社記者林敬殷、范正祥台北24日電）立法院長韓國瑜今天下午召集朝野黨團協商，歷經3小時討論，朝野達成共識，行政院長、主計長等相關部會首長於11月1日及11月5日赴立院報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」。

下午朝野協商開始之初，由主計長陳淑姿說明。陳淑姿表示，現在編列預算會有爭議，主要在於憲法第70條、預算法第91條，及財政紀律法、財劃法等規定，法律案中若有大幅支出，應先徵詢行政院機關意見，指明資金來源，但因程序上當初沒有遂行，現在存有爭議。若朝野協商獲得結論，經費優先在原住民綜合發展基金先行支應，後續年度再補足。

不過，對於陳淑姿的說法，藍白立委相繼發言反對，並強調禁伐補償條例6月在立法院三讀後已由總統公布，政院也未提覆議，主張行政院違法在先，應補不足部分；民眾黨團總召黃國昌更質疑，由基金支出是否合法，要求行政部門說明。而原住民立委高金素梅等人則強調，禁伐補償金不應由基金支應是立法院做成的決議。

民進黨團幹事長吳思瑤、民進黨團書記長蔡易餘等人則表示，當初是立法瑕疵，依法行政不是只要求行政院，立法院也需要依法行政，國家的法只有一套，應讓總預算案付委後交付各委員會審查。

歷經朝野立委多輪發言，韓國瑜拿出預先擬定的5點聲明及4項協商結論。

他表示，行政院對立法院負責是憲法規定，有關禁伐補償爭議涉及已由總統明令公布施行之法律，該法律明定之法定義務之初，行政院在其編列之預算案卻沒有依法律編列爭議。行政院就此若沒有正式回應，牽涉到兩院未來的互動機制和民主的運作，茲事體大。

韓國瑜詢問在場朝野立委，是否應該給行政院一個正式回應的機會，邀請行政院長等赴立院報告並備質詢，詢答完畢之後再依各黨團提議，交由院會處理，進行總預算案後續處理。韓國瑜說完後，隨即將協商結論草案交付朝野黨團幹部。

由於依照立法院往例，行政院長率領各部會首長赴立院報告預算案並備質詢之後，預算案即交付審查，且各黨不提復議。不過，今天的協商結論中並未提及，民進黨立院黨團一度要求加入相關文字，防止屆時答詢結束後，在野黨繼續杯葛總預算案不交付審查，但遭藍白立委反對。

此外，對於原列在協商結論第一項中提到，「主計長所提補足原住民禁伐補償之解決方案，本案由原民會辦理禁伐補償相關事宜，實際執行經費若有不敷，可由原住民族綜合發展基金先行支應，在於後續年度編列預算歸還，動支第二預備金或追加預算等方式辦理相關預算事宜。」朝野立委也有不同看法。

協商一度停擺後，各黨團同意刪除協商結論草案的第一項，民進黨團最後對加入各黨不再提出復議等文字願意妥協，朝野黨團遂於協商結論簽字。

韓國瑜隨即宣布，各黨團同意11月1日星期五及11月5日星期二，邀請行政院長、主計長、財政部長、國家發展委員會主任委員及相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。

至於原先列在議程的選舉罷免法修正草案，韓國瑜在宣布協商結論後表示，擇期再議。此外，原本守在立院議場大門的民進黨立委，也隨即解除動員撤離。（編輯：林克倫）1131024