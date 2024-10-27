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歐洲議會新屆期首個議員團抵台 將晉見蕭副總統

2024/10/27 10:34（10/27 11:26 更新）
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歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）（右3）27日率團訪問台灣，將晉見副總統蕭美琴。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年10月27日
歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）（右3）27日率團訪問台灣，將晉見副總統蕭美琴。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年10月27日
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（中央社記者楊堯茹台北27日電）歐洲議會近日通過挺台議案，跨黨派議員團今天抵台，外交部表示，這是歐洲議會6月改選後首個歐洲議員訪團，將晉見副總統蕭美琴。

外交部上午發布新聞稿指出，歐洲議會跨黨派議員團於10月27日至11月1日訪問台灣，由歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler，另譯，凱勒）率團，成員包括歐洲議會議員庫塔（Bernard Guetta）、柯安杰（Ondřej Kolář）等人。

外交部強調，這是歐洲議會6月全面改選後第一個歐洲議員訪團，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，訪團在台期間將晉見蕭副總統、接受外交部政務次長吳志中款宴，另將與立法院、政府部會、公民團體代表及主要政黨就政經情勢發展、台歐盟經貿關係、地緣政治等議題深入交換意見，探索合作契機。

外交部提及，歐洲議會於10月24日以壓倒性票數通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，展現新屆會期對台灣的高度跨黨團支持與共識。

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外交部表示，該議案由訪團成員蓋勒、庫塔及歐洲議會對中國關係代表團團長艾洛格魯（Engin Eroglu，另譯，安格魯）、歐洲議會總務長萊克斯曼（Miriam Lexmann）等共同推動，外交部對此表達誠摯感謝。

外交部說，非常歡迎歐洲議會以實際行動力挺台灣，未來台灣將在既有良好緊密的基礎上，與歐洲理念相近夥伴攜手合作，共同強化民主韌性並建構堅實互惠的價值同盟網絡。（編輯：蘇志宗）1131027

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