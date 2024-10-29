韓媒接連刊投書 籲國際挺台參與國際刑警組織

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）第92屆國際刑警組織（INTERPOL）大會將於11月4日到7日在英國舉行，韓國媒體今天接連刊出駐韓代表梁光中與刑事警察局長周幼偉投書，呼籲國際支持台灣參與國際刑警組織。

韓媒News1與京鄉新聞今天分別刊出內政部警政署刑事警察局局長周幼偉與駐韓國台北代表部代表梁光中投書，指出跨境犯罪手法日益翻新，嚴重危害各國社會安全與人民福祉，加強跨境合作成為國際社會重要議題。

台灣在打擊跨境電信詐欺、毒品販運、網路資安攻擊、組織犯罪及反恐合作等方面均有豐富經驗，成果深獲國際肯定同時，卻仍因被排除在國際刑警組織外，難以直接取得相關資訊，只能繞著彎尋求國際合作，輾轉取得迫切需要的情資，導致錯失時效。

投書指出，這種情況往往讓跨境罪犯有更多時間為非作歹，讓世界的損失更為嚴重。台灣警方已偵破多起台灣護照遭他國不法集團違法買賣案件，就是明顯一例。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

因台灣並非國際刑警組織的一員，無法使用其通訊系統及國際犯罪資料庫，不僅不能即時取得最新犯罪資訊，也無法提供詐欺、毒品犯運等重大案件通緝犯、新興犯罪手法、偵辦經驗、偽變造護照資訊等重要情資給世界各國，難以及早從源頭阻斷各類犯罪案件的孳生與蔓延。

為達成解決治安問題、減少人民生命財產與福祉損害的初衷，投書呼籲國際支持台灣以觀察員身分出席國際刑警組織第92屆大會，並有意義參與該組織會議、機制及活動，包括使用「I-24/7全球警察通訊系統」及參加訓練活動等，讓全球治安防護網沒有漏洞。（編輯：高照芬）1131029