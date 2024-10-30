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立院初審 工廠失火管理權人未協助救災最高罰1000萬

2024/10/30 13:03
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（中央社記者王承中台北30日電）立法院內政委員會今天初審通過消防法部分條文修正草案，工廠、儲存化學品倉庫或儲存場所，以及一定規模以上的實驗室或倉庫發生火災時，管理權人未指派專人到現場協助救災，最高可處新台幣1000萬元罰鍰。

屏東明揚工廠去年9月22日大火，造成4名消防人員殉職，基層消防團體呼籲修法強化職安、落實業者消防自主管理等。行政院會日前通過消防法部分條文修正草案，強化消防人員資訊權行使，草案也增訂外界關注的消防職安規範，新增消防人員安全衛生防護專章。

立法院內政委員會今天初審通過消防法部分條文修正草案，強化消防人員資訊權行使，要求工廠、儲存化學品倉庫或儲存場所，以及一定規模以上的實驗室或倉庫發生火災時，管理權人應提供平面配置圖、化學品及搶救必要資訊，並立即指派專人到現場協助救災。

草案明定，如果上開場所的管理權人，在場所發生火災時，未指派專人到現場協助救災，可處管理權人50萬元以上1000萬元以下罰鍰。如果未提供場所平面配置圖，可處5萬元以上300萬元以下罰緩；未提供場所化學品種類、數量及配置圖，可處10萬元以上500萬元以下罰鍰。

而為敦促公司企業落實自我風險管理，減少火災發生後社會所需付出巨大成本，草案也規範，一定規模以上建築物，如果未訂定消防防護計畫，公共危險物品製造、儲存或處理場所未符合規定，發生火災致人於死，最高可課予管理權人7年刑責。

另為鼓勵吹哨者檢舉不法，草案也擴大危險物品場所揭弊者範圍，由原從事危險物品工作行為人擴大為「場所所有工作者」，並明定地方政府應以實收罰鍰總金額收入的一定比例提充獎勵金。

這次修法也增訂外界關注的消防職安規範，草案新增消防人員安全衛生防護專章，要求成立中央消防人員職務安全衛生諮詢會，提出政策建議，以及各級消防機關應成立專責單位及人員。各級消防機關對於所屬消防人員得定期實施特定項目的健康檢查，必要時，並得實施臨時健康檢查。

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為確保各級消防機關有充足經費及資源，據以辦理消防人員的安全衛生防護設備、措施及健康檢查等事項，草案也規範各級政府辦理消防人員的安全衛生防護設備、措施及健康檢查所需經費，應優先編列預算支應。

而為落實並確保安全衛生制度推動成效，草案也要求各消防機關辦理安全衛生工作如有違規，經限期改善而未改善者，將處以3萬元至30萬元罰鍰。（編輯：蘇志宗）1131030

#消防法
#明揚
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